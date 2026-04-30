У якому стані зараз Last Flag?

Творчий шлях студії Night Street Games розпочався ще у 2020 році, коли Ден Рейнольдс, лідер відомого гурту Imagine Dragons, вирішив спробувати свої сили у світі комп'ютерних ігор. Його дебютний проєкт під назвою Last Flag офіційно побачив світ 14 квітня 2026 року, ставши результатом спільної праці музиканта та його брата Мака Рейнольдса, який також є менеджером колективу. Гра позиціонується як динамічний шутер у форматі 5 на 5, де традиційний режим захоплення прапора доповнено механіками геройських бойовиків та візуальним стилем класичних ігрових телешоу, пише Dexerto.

Незважаючи на впізнаваність засновників та демократичну ціну у 15 доларів у сервісі Steam (219 гривень в Україні), проєкт зіткнувся з серйозними проблемами у формуванні стабільної аудиторії.

Статистичні дані платформи SteamDB зафіксували пікову активність лише на рівні 558 одночасних користувачів. Цього показника гра досягла наступного дня після офіційного релізу й більше жодного разу не повторила. З того часу кількість гравців почала невпинно знижуватися, досягнувши тривожної позначки у 16 активних учасників на момент останнього оновлення даних.

Аналітики відзначають, що протягом останнього тижня добовий пік активності жодного разу не перетнув межу у 100 користувачів:

Зокрема, 28 квітня 2026 року в гру одночасно грали лише 87 осіб.

Наступного дня – 95 гравців.

Навіть у традиційно активні вихідні дні ситуація виглядала не набагато кращою – у п'ятницю, 24 квітня, максимальна кількість гравців зупинилася на цифрі 168.

Такі низькі показники є особливо критичними для ігор сервісної моделі, де життєздатність проєкту безпосередньо залежить від наповненості серверів та швидкості підбору матчів.

Що думають про це творці

Мак Рейнольдс у своїх заявах намагався змістити акцент, зазначаючи, що цифри онлайну не є головним пріоритетом для студії. Однак історія індустрії знає чимало прикладів, коли відсутність гравців призводила до швидкого закриття навіть високобюджетних тайтлів. Серед найбільш резонансних випадків згадують Highguard, сервери якої відключили вже через місяць після виходу, а також такі відомі проєкти, як Concord, Babylon's Fall чи Anthem.

Варто враховувати, що наведена статистика базується лише на даних сервісу Steam. Оскільки Last Flag також представлена у магазині Epic Games Store, загальна кількість гравців може бути дещо вищою, проте навряд чи це суттєво змінює загальну картину.

На відміну від конкурентів рівня Overwatch, Last Flag має менш масштабні амбіції, що може дати розробникам певний простір для маневру та поступового вдосконалення проєкту. Наразі залишається відкритим питання, як саме Ден Рейнольдс та його команда планують підтримувати свій шутер у майбутньому, адже без термінових кроків щодо залучення аудиторії гра ризикує залишитися лише цікавим, але забутим експериментом популярного артиста.

Last Flag: що це за гра, про що вона і які в ній можливості?

Проєкт під назвою Last Flag є дебютною роботою студії Night Street Games, яку заснували Ден Рейнольдс та його брат і менеджер Мак. Хоча Imagine Dragons відомі своїми саундтреками до ігор та серіалів, цей проєкт не має прямого стосунку до музичної творчості гурту. Інтерес братів до розробки відеоігор з'явився набагато раніше за їхню кар'єру на сцені. Рейнольдс зізнавався, що мріяв про власну студію все життя. Гру вперше анонсували у 2021 році, пише NME.

Last Flag – це тактичний шутер від третьої особи, розрахований на командні битви у форматі 5 на 5. Візуальний стиль гри та її атмосфера натхненні естетикою 1970-х років, що надає проєкту вигляду яскравого телевізійного шоу.

Незважаючи на те, що гра не присвячена музиці, Ден Рейнольдс активно долучився до створення саундтреку. Разом із продюсером Джей Ті Дейлі він записав композиції у стилі фанку, використовуючи живі інструменти: саксофон, бас-гітару та ударні. Цікаво, що на початку розробки для кожного персонажа була написана окрема пісня, а початкові ескізи героїв були доволі кривавими, хоча згодом загальну стилістику зробили м'якшою, наближеною до Team Fortress 2.

Ігровий процес повністю зосереджений на режимі "захоплення прапора". Розробники свідомо відмовилися від популярних нині форматів королівської битви чи командних боїв на виживання, щоб максимально розкрити потенціал однієї механіки.

Що відрізняє гру від конкурентів?

Головна особливість Last Flag полягає у фазі підготовки: гравці можуть самостійно ховати свій прапор у будь-якому куточку карти. Після початку матчу команда супротивника повинна або прочісувати територію в пошуках схованки, або захоплювати радарні вежі, які поступово підказують місцезнаходження цілі.

Для перемоги потрібно не лише знайти прапор, а й утримувати його на своїй базі протягом однієї хвилини.

Персонажі та битви

На старті гравцям пропонують дев'ять унікальних героїв, серед яких є Мисливець за головами, Солдат, Лісоруб, Інженер з озброєння, Лучник та Скаут. Кожен персонаж володіє специфічними здібностями та набором зброї – від класичних штурмових гвинтівок до сокир і луків.

Битви розгортаються на двох локаціях: гірничому містечку Коппер-Фоллс та засніженому полі Сноуфілд.

Розробка і реліз

Розробка гри почалася в період пандемії, коли Ден Рейнольдс самостійно почав вивчати рушій Unity. Спочатку брати планували створити гру удвох, але згодом залучили професійну команду для заснування Night Street Games.

Реліз гри на ПК відбувся 14 квітня 2026 року в магазинах Steam та Epic Games Store. Власники консолей PlayStation 5 та Xbox Series зможуть спробувати новинку вже влітку 2026 року.