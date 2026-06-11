Радикальні зміни в структурі Ubisoft

Французький видавець Ubisoft розпочав нову масштабну хвилю реструктуризації, яка призведе до звільнення приблизно 380 співробітників по всьому світу. У межах цієї стратегії керівництво прийняло рішення повністю закрити дві допоміжні студії – у канадському Вінніпезі та сербському Белграді. Окрім ліквідації офісів, компанія скорочує персонал у Сан-Франциско та Барселоні, намагаючись оптимізувати витрати на тлі падіння прибутків і уповільнення виходу нових блокбастерів, пише видання IGN.

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Студію Ubisoft Winnipeg відкрили у 2018 році як ключовий центр підтримки для створення відкритих світів. Протягом восьми років роботи команда долучалася до розробки таких знакових проєктів, як Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 6, XDefiant і Rainbow Six Siege.

Окрім ігор, фахівці у Вінніпезі займалися розвитком власних рушіїв компанії – Anvil та Snowdrop. Закриття цієї філії призвело до втрати роботи для 65 осіб. Керівництво повідомило персонал про це рішення вранці у середу під час термінової наради.

Упродовж останніх місяців Ubisoft розвивала свою організацію, щоб спростити роботу, скоротити базу витрат і зміцнити компанію в довгостроковій перспективі. Ці рішення також відображають коригування рівня активності після останніх переглядів портфоліо,

– прокоментувало керівництво Ubisoft в офіційному зверненні до співробітників.

Не менш болючим стало закриття офісу в Белграді. Цю студію заснували у 2016 році, і за час свого існування вона пройшла шлях від невеликої команди з 10 осіб до потужного підрозділу, де працювали 100 фахівців.

Сербська команда допомагала створювати Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, Wildlands, The Crew 2, Skull & Bones та серію Steep. Тепер увесь персонал студії змушений шукати нову роботу, оскільки видавець повністю припиняє діяльність у цьому регіоні.

Реструктуризація також торкнулася офісу в Барселоні, де звільнили 51 працівника. Тепер ця студія, яка раніше підтримувала проєкти на кшталт Star Trek: Bridge Crew та ігри про кроликів Rabbids, зосередиться виключно на розвитку франшизи Rainbow Six.

Аналогічна ситуація спостерігається і в Сан-Франциско: попри те, що основну девелоперську студію там закрили ще наприкінці 2024 року, тепер під скорочення потрапили десятки фахівців із маркетингу та IT-сектору. За попередніми даними, кількість звільнених у Каліфорнії коливається в межах 50 – 100 осіб.

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Це не вперше

Ці події відбуваються на тлі глобального зменшення штату Ubisoft. Якщо у 2023 році компанія налічувала понад 20 000 співробітників, то станом на сьогодні цей показник упав до 16 590 осіб. Лише з початку 2026 року видавець встиг закрити офіси в Стокгольмі та Галіфаксі, скоротити персонал у RedLynx, Massive Entertainment та штаб-квартирі в Парижі. Крім того, компанія скасувала розробку шести ігор, зокрема ремейк Prince of Persia: Sands of Time.

Попри масові звільнення, Ubisoft намагається заспокоїти інвесторів і фанатів. Нещодавно компанія отримала інвестиції в розмірі 1,25 мільярда доларів від китайського гіганта Tencent. Ці кошти спрямують на реалізацію нової концепції "п'яти творчих домів", кожен з яких відповідатиме за окрему ключову франшизу.

Також видавець запровадив жорсткий мандат на повернення до офісів, вимагаючи від усіх команд працювати на місцях усі п'ять днів на тиждень. Поки що такі кроки викликають спротив працівників: у лютому французькі профспілки вже організовували міжнародний страйк через умови праці та стратегічні рішення керівництва.