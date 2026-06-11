Радикальные изменения в структуре Ubisoft

Французский издатель Ubisoft начал новую масштабную волну реструктуризации, которая приведет к увольнению примерно 380 сотрудников по всему миру. В рамках этой стратегии руководство приняло решение полностью закрыть две вспомогательные студии – в канадском Виннипеге и сербском Белграде. Кроме ликвидации офисов, компания сокращает персонал в Сан-Франциско и Барселоне, пытаясь оптимизировать расходы на фоне падения доходов и замедления выхода новых блокбастеров, пишет издание IGN.

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Студию Ubisoft Winnipeg открыли в 2018 году как ключевой центр поддержки для создания открытых миров. В течение восьми лет работы команда участвовала в разработке таких знаковых проектов, как Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 6, XDefiant и Rainbow Six Siege.

Кроме игр, специалисты в Виннипеге занимались развитием собственных движков компании – Anvil и Snowdrop. Закрытие этого филиала привело к потере работы для 65 человек. Руководство сообщило персонал об этом решении утром в среду во время срочного совещания.

В течение последних месяцев Ubisoft развивала свою организацию, чтобы упростить работу, сократить базу расходов и укрепить компанию в долгосрочной перспективе. Эти решения также отражают корректировку уровня активности после последних пересмотров портфолио,

– прокомментировало руководство Ubisoft в официальном обращении к сотрудникам.

Не менее болезненным стало закрытие офиса в Белграде. Эту студию основали в 2016 году, и за время своего существования она прошла путь от небольшой команды из 10 человек до мощного подразделения, где работали 100 специалистов.

Сербская команда помогала создавать Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, Wildlands, The Crew 2, Skull & Bones и серию Steep. Теперь весь персонал студии вынужден искать новую работу, поскольку издатель полностью прекращает деятельность в этом регионе.

Реструктуризация также коснулась офиса в Барселоне, где уволили 51 работника. Теперь эта студия, которая ранее поддерживала проекты вроде Star Trek: Bridge Crew и игры о кроликах Rabbids, сосредоточится исключительно на развитии франшизы Rainbow Six.

Аналогичная ситуация наблюдается и в Сан-Франциско: несмотря на то, что основную девелоперскую студию там закрыли еще в конце 2024 года, теперь под сокращение попали десятки специалистов по маркетингу и IT-сектора. По предварительным данным, количество уволенных в Калифорнии колеблется в пределах 50 – 100 человек.

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Это не впервые

Эти события происходят на фоне глобального уменьшения штата Ubisoft. Если в 2023 году компания насчитывала более 20 000 сотрудников, то по состоянию на сегодня этот показатель упал до 16 590 человек. Только с начала 2026 года издатель успел закрыть офисы в Стокгольме и Галифаксе, сократить персонал в RedLynx, Massive Entertainment и штаб-квартире в Париже. Кроме того, компания отменила разработку шести игр, в частности ремейк Prince of Persia: Sands of Time.

Несмотря на массовые увольнения, Ubisoft пытается успокоить инвесторов и фанатов. Недавно компания получила инвестиции в размере 1,25 миллиарда долларов от китайского гиганта Tencent. Эти средства направят на реализацию новой концепции "пяти творческих домов", каждый из которых будет отвечать за отдельную ключевую франшизу.

Также издатель ввел жесткий мандат на возвращение в офисы, требуя от всех команд работать на местах все пять дней в неделю. Пока такие шаги вызывают сопротивление работников: в феврале французские профсоюзы уже организовывали международную забастовку из-за условий труда и стратегических решений руководства.