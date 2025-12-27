Разработчики из Ubisoft были вынуждены вмешаться, чтобы взять ситуацию под контроль и закрыть доступ к внутреннему магазину, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Dexerto.

Смотрите также Как изменился шутер Marathon: разработчики показали новую версию игры

Почему разработчики решили выключить доступ к игре?

Инцидент начался с того, что пользователи Rainbow Six Siege на ПК и консолях заметили аномальное пополнение своих виртуальных счетов.

На аккаунты игроков начали поступать миллиарды единиц игровой валюты (кредитов R6S), очки репутации, пакеты "Альфа" и эксклюзивные косметические предметы.

Эта несанкционированная акция была делом рук хакеров, которые взломали серверы проекта. Кроме подарков, некоторые пользователи начали получать случайные баны, которые, вероятнее всего, также накладывали сами злоумышленники.

Как отреагировали в Ubisoft?

Компания Ubisoft оперативно отреагировала на ситуацию, заявив на своей странице в X, что знает о проблеме и работает над ее решением.

Менее чем через два часа после обнаружения активности издатель принял решение полностью отключить серверы и закрыть игровой магазин на время расследования.

В настоящее время разработчики не раскрывают точных причин взлома и не сообщают, будут ли аннулированы выданные хакерами блокировки аккаунтов. Также неизвестно, ждут ли игроков дисциплинарные меры за вход в систему во время атаки.

Напомним, что Rainbow Six Siege была выпущена в декабре 2015 года и сейчас доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S. Проект также входит в каталог подписки Ubisoft+ Premium. По последним официальным данным, аудитория шутера еще в октябре 2022 года преодолела отметку в 85 миллионов человек.