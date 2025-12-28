Игра привлекла внимание сообщества высоким уровнем графического исполнения и необычным взглядом на исторические события того периода, напоминая по атмосфере первые части легендарной серии Call of Duty, рассказывает 24 Канал со ссылкой на трейлер опубликованный на YouTube-канале разработчиков Hoothanes.

Чем будет удивлять игроков новый шутер?

Сюжет The Defiant фокусируется на событиях восточного фронта Второй мировой войны. В отличие от большинства популярных игр этого жанра, где в центре внимания находятся западные страны, здесь история разворачивается от лица китайских военнослужащих, которые сопротивляются японским захватчикам.

Хотя игровые механики остаются классическими – от игрока требуется меткая стрельба и скорость реакции – разработчики делают ставку на визуальное качество и серьезный тон военной драмы.

Особое внимание уделено детализации локаций и аутентичности тогдашнего оружия. Создатели обещают глубокий и реалистичный сюжет, в основе которого лежат характеры персонажей и их взаимодействие на фоне достоверно воспроизведенных полей сражений.

Проект уже имеет страницу в сервисе Steam, однако точная дата выхода и полный перечень платформ, на которых он будет доступен, пока остаются неизвестными.