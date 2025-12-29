Серед розмаїття так званих "клонів GTA" однією з найуспішніших ігор була історія поліцейського під прикриттям, який намагався зруйнувати зсередини гонконзьку Тріаду, повідомляє 24 Канал з посиланням на Insider Gaming.
Хто зрежисує екранізацію Sleeping Dogs?
Випущена у 2012 Sleeping Dogs вже стала класикою геймінгу.
Свого часу напружена кримінальна історія з відкритим світом, гарним паркуром та бойовою системою завоювала позитивні відгуки як критиків, так і геймерів. Водночас продажі проєкту стали розчаруванням для видавців зі Square Enix, тож ні про який сиквел не йдеться ось уже понад десяток років.
Трейлер: дивіться відео
Натомість про гру частенько згадують у Голлівуді. Найбільше цим питанням переймається актор Симу Лю, відомий роллю Шан-Чі у всесвіті Marvel, який і зіграв у грі головного героя Вей Шена.
Зокрема, декілька років він займався написанням сценарію до можливої кіноадаптації про завершення якого повідомив раніше цьогоріч.
Тепер для майбутнього фільму знайшовся і режисер. 28 грудня 2025 року сам Лю повідомив у соцмережі X, що стрічку по Sleeping Dogs зрежисує ніхто інший як Тімо Тьяджанто.
Отож, Sleeping Dogs має режисера, сценариста та головного актора.
Залишилося лише знайти студію та спонсорів – і тоді весь світ зможе оцінити сюжет однієї з кращих кримінальних драм в історії ігрової індустрії.
Хто такий Тімо Тьяджанто?
Молодий індонезійський режисер є одним з найперспективніших кіноробів у жанрі бойовиків та горорів.
Останньою роботою митця став фільм Ніхто 2 з Бобом Оденкерком, а наразі режисер працює з Джейсоном Стейтемом над сиквелом стрічки Бджоляр.
Ще у січні 2025 року, Тімо звертав увагу на сценарій по Sleeping Dogs у своєму X. Тоді він похвалив "чернетку" та заінтригував відповіддю на питання про можливу співпрацю.