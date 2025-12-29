Серед розмаїття так званих "клонів GTA" однією з найуспішніших ігор була історія поліцейського під прикриттям, який намагався зруйнувати зсередини гонконзьку Тріаду, повідомляє 24 Канал з посиланням на Insider Gaming.

Хто зрежисує екранізацію Sleeping Dogs?

Випущена у 2012 Sleeping Dogs вже стала класикою геймінгу.

Свого часу напружена кримінальна історія з відкритим світом, гарним паркуром та бойовою системою завоювала позитивні відгуки як критиків, так і геймерів. Водночас продажі проєкту стали розчаруванням для видавців зі Square Enix, тож ні про який сиквел не йдеться ось уже понад десяток років.

Натомість про гру частенько згадують у Голлівуді. Найбільше цим питанням переймається актор Симу Лю, відомий роллю Шан-Чі у всесвіті Marvel, який і зіграв у грі головного героя Вей Шена.

Зокрема, декілька років він займався написанням сценарію до можливої кіноадаптації про завершення якого повідомив раніше цьогоріч.

Тепер для майбутнього фільму знайшовся і режисер. 28 грудня 2025 року сам Лю повідомив у соцмережі X, що стрічку по Sleeping Dogs зрежисує ніхто інший як Тімо Тьяджанто.

Отож, Sleeping Dogs має режисера, сценариста та головного актора.

Залишилося лише знайти студію та спонсорів – і тоді весь світ зможе оцінити сюжет однієї з кращих кримінальних драм в історії ігрової індустрії.

Хто такий Тімо Тьяджанто?