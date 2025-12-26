Які ігри розчарували критиків найбільше?

Серед аутсайдерів року опинилися не лише маловідомі інді-проєкти, як можна було б очікувати. Є в списку й пропозиції від великих видавців, які, як вони сподівалися, мали б стати хітами, пише 24 Канал.

Gore Doctor (40 балів на Metacritic)

Горор-гра, яка намагалася наслідувати атмосферу фільмів на кшталт "Пили", зазнала повного провалу. Критики вказали на надто темну картинку, через яку навіть після отримання ліхтарика доводиться збільшувати яскравість екрана до максимуму. Система бою виявилася незграбною – вороги майже не реагують на атаки, а боси застрягають у геометрії рівнів.

Сюжет про психіатра, який перетворюється на садиста після особистої трагедії, позбавлений емоційної глибини. Сцени насильства, які мали б шокувати, виглядають як знищення манекенів. Головоломки примітивні, а монотонні локації швидко втрачають будь-яку напругу.

Spy Drops (39 балів)

Амбітна спроба відродити стелс-екшн у стилі оригінальної Metal Gear Solid обернулася невдачею. Незручна камера, заплутані карти й абсурдна поведінка ворогів роблять непомітне проходження безглуздим. Використання штучного інтелекту для озвучування персонажів створює відчуття роботизованості та порожнечі.

Хоча гра пропонує процедурну генерацію рівнів та різні види зброї, місії швидко стають схожими одна на одну. Сюжет здається поверхневим, а переклад містить численні помилки. Результат нагадує недороблений експеримент, який копіює зовнішні риси класики, але не має її якості.

Blood of Mehran (38 балів)

Цей екшен, який намагається копіювати Prince of Persia, хотів також поєднати елементи God of War та Assassin's Creed, але не зміг подолати посередність. Головна проблема полягає у відчуттях від бою – удари часто не реєструються, парирування працює непослідовно, а брак чіткого зворотного зв'язку робить сутички незадовільними.

Технічна частина також розчаровує. Попри привабливе оточення з деталізованими локаціями, гру псують просідання частоти кадрів, раптова поява об'єктів та неприродні моделі персонажів. Озвучування також не переконує – емоції звучать відсторонено, а головний герой часто промовляє репліки без відповідного гніву чи драматизму.

Fire Emblem Shadows (37 балів)

Мобільна гра від Nintendo, яка намагалася поєднати тактичні елементи з механікою соціальної дедукції, провалилася з тріском. Замість класичної стратегії гравець отримує автобатлер з мінімальним контролем над персонажем. Неможливість розташовувати героїв руйнує саму суть Fire Emblem як тактичної серії.

Монетизація активно заохочує витрачати гроші на внутрішньоігрову валюту, даючи платним гравцям значну перевагу. Це підриває ідею соціальної дедукції, адже "проплачені" персонажі просто перемагають купленою силою. Навіть сюжетні елементи та знайомі персонажі не компенсують нудні битви та відсутність глибини.

MindsEye (28 балів)

Проєкт від колишнього продюсера GTA став найбільшим розчаруванням року. Гра страждає від численних технічних проблем – багів, поганої оптимізації та нестабільної продуктивності на різних платформах. Попри понад 12 годин геймплею, вона не має чіткої ідентичності.

Проєкт виявився надто лінійним для відкритого світу, але водночас надто розтягнутим для динамічного екшену. Сюжетні завдання швидко стають рутиною, а фінал залишає гравця розчарованим. Замість почуття свободи чи захопливої історії MindsEye створює відчуття порожнечі та невиправданої складності.

Гра демонструє, як великі амбіції можуть призвести до провалу без чіткої концепції та належної реалізації. Попри значні інвестиції та талановитих розробників, результат виглядає як дорога помилка, яка запам'ятовується передусім своєю нудьгою.

