Среди разнообразия так называемых "клонов GTA" одной из самых успешных игр была история полицейского под прикрытием, который пытался разрушить изнутри гонконгскую Триаду.

Кто срежиссирует экранизацию Sleeping Dogs?

Выпущенная в 2012 Sleeping Dogs уже стала классикой гейминга.

В свое время напряженная криминальная история с открытым миром, хорошим паркуром и боевой системой завоевала положительные отзывы как критиков, так и геймеров. В то же время продажи проекта стали разочарованием для издателей из Square Enix, поэтому ни о каком сиквеле речь не идет вот уже более десятка лет.

Зато об игре частенько вспоминают в Голливуде. Больше всего этим вопросом занимается актер Симу Лю, известный ролью Шан-Чи во вселенной Marvel, который и сыграл в игре главного героя Вэй Шэна.

В частности, несколько лет он занимался написанием сценария к возможной киноадаптации о завершении которого сообщил ранее в этом году.

Теперь для будущего фильма нашелся и режиссер. 28 декабря 2025 года сам Лю сообщил в соцсети X, что ленту по Sleeping Dogs срежиссирует никто иной как Тимо Тьяджанто.

Итак, Sleeping Dogs имеет режиссера, сценариста и главного актера.

Осталось только найти студию и спонсоров – и тогда весь мир сможет оценить сюжет одной из лучших криминальных драм в истории игровой индустрии.

