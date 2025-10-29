Согласно расписанию, в последнюю среду октября Sony официально анонсировала в блоге PlayStation игры, которые станут доступными для подписчиков базового тарифа PS Plus в ноябре. Информация подтвердила недавние утечки от инсайдера billbil-kun, информирует 24 Канал.

Смотрите также Microsoft готовит революцию: следующая Xbox не будет консолью в классическом понимании

Какие игры войдут в ноябрьскую подборку PS Plus?

Главной игрой месяца стало киберпанковое приключение Stray для PS4 и PS5. Этот проект от французской студии BlueTwelve, вышедший три года назад, уже знаком многим игрокам. После релиза летом 2022 года игра была доступна в каталоге PS Plus Extra и Premium, но через год ее оттуда убрали.

О чем Stray?

Игрок берет на себя роль потерянного кота, который попадает в мрачный киберпанковый город, населенный роботами, как отмечается на сайте издателя – Annapurna Interactive. Чтобы найти путь домой, ему придется разгадывать загадки, исследовать окружение и взаимодействовать с местными жителями с помощью маленького дрона-компаньона B-12.

Игра получила высокие оценки за свой уникальный сеттинг, атмосферу и возможность взглянуть на мир глазами животного. Stray уже была доступна в каталоге PS Plus Extra/Premium после релиза, но через год ее убрали.

Трейлер Stray – смотрите видео:

Второй игрой стал раллийный симулятор EA Sports WRC 2023 года для PS5. Согласно описанию в блоге PlayStation, издание, вероятно, будет включать дополнение с контентом сезона 2024 года.

Что известно о EA Sports WRC?

Эту игру разработала студия Codemasters, известная сериями DiRT и F1. Проект является официальной игрой Чемпионата мира по ралли и предлагает реалистичную физику, детализированные трассы и большой автопарк, включающий современные и классические раллийные автомобили, как говорится на странице игры в Steam.

Трейлер EA Sports WRC – смотрите видео:

Завершает ноябрьскую линейку Totally Accurate Battle Simulator от шведской студии Landfall. Это симулятор сражений, известный своей непредсказуемой и комичной физикой.

Чем особенна Totally Accurate Battle Simulator?

Это юмористический симулятор боев, где игроки создают армии из самых разнообразных юнитов – от крестьян с вилами до богов грома – и наблюдают за комическими баталиями, что разворачиваются на основе непредсказуемой регдол-физики, как отмечается на сайте Landfall.

Игра предлагает как сюжетную кампанию с разнообразными испытаниями, так и режим "песочницы", где можно дать волю своей фантазии.

Трейлер Totally Accurate Battle Simulator – смотрите видео:

Как отреагировали геймеры?

Новая подборка вызвала смешанные отзывы среди подписчиков сервиса. Один из пользователей отметил пид видео анонсом PlayStation Access на YouTube, что хотя Stray и является хорошей игрой, для PS Plus этот месяц выдался ужасным.

Также напоминаем, что до 3 ноября пользователи еще могут добавить в свою библиотеку октябрьские игры: психологический хоррор Alan Wake 2, комедийную песочницу Goat Simulator 3 и приключенческую головоломку Cocoon.