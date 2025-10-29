Відповідно до розкладу, в останню середу жовтня Sony офіційно анонсувала в блозі PlayStation ігри, які стануть доступними для передплатників базового тарифу PS Plus у листопаді. Інформація підтвердила нещодавні витоки від інсайдера billbil-kun, інформує 24 Канал.

Які ігри увійдуть до листопадової добірки PS Plus?

Головною грою місяця стала кіберпанкова пригода Stray для PS4 та PS5. Цей проєкт від французької студії BlueTwelve, що вийшов три роки тому, вже знайомий багатьом гравцям. Після релізу влітку 2022 року гра була доступна в каталозі PS Plus Extra та Premium, але через рік її звідти прибрали.

Про що Stray?

Гравець бере на себе роль загубленого кота, який потрапляє у похмуре кіберпанкове місто, населене роботами, як зазначається на сайті видавця – Annapurna Interactive. Щоб знайти шлях додому, йому доведеться розгадувати загадки, досліджувати оточення та взаємодіяти з місцевими мешканцями за допомогою маленького дрона-компаньйона B-12.

Гра отримала високі оцінки за свій унікальний сеттинг, атмосферу та можливість поглянути на світ очима тварини. Stray вже була доступна в каталозі PS Plus Extra/Premium після релізу, але через рік її прибрали.

Трейлер Stray – дивіться відео:

Другою грою став ралійний симулятор EA Sports WRC 2023 року для PS5. Згідно з описом у блозі PlayStation, видання, ймовірно, включатиме доповнення з контентом сезону 2024 року.

Що відомо про EA Sports WRC?

Цю гру розробила студія Codemasters, відома серіями DiRT та F1. Проєкт є офіційною грою Чемпіонату світу з ралі та пропонує реалістичну фізику, деталізовані траси та великий автопарк, що включає сучасні та класичні ралійні автомобілі, як мовиться на сторінці гри в Steam.

Трейлер EA Sports WRC – дивіться відео:

Завершує листопадову лінійку Totally Accurate Battle Simulator від шведської студії Landfall. Це симулятор битв, відомий своєю непередбачуваною та комічною фізикою.

Чим особлива Totally Accurate Battle Simulator?

Це гумористичний симулятор боїв, де гравці створюють армії з найрізноманітніших юнітів – від селян з вилами до богів грому – і спостерігають за комічними баталіями, що розгортаються на основі непередбачуваної регдол-фізики, як зазначається на сайті Landfall.

Гра пропонує як сюжетну кампанію з різноманітними випробуваннями, так і режим "пісочниці", де можна дати волю своїй фантазії.

Трейлер Totally Accurate Battle Simulator – дивіться відео:

Як відреагували геймери?

Нова добірка викликала змішані відгуки серед передплатників сервісу. Один з користувачів зазначив піід відео анонсом PlayStation Access на YouTube, що хоча Stray і є хорошою грою, для PS Plus цей місяць видався жахливим.

Також нагадуємо, що до 3 листопада користувачі ще можуть додати до своєї бібліотеки жовтневі ігри: психологічний хорор Alan Wake 2, комедійну пісочницю Goat Simulator 3 та пригодницьку головоломку Cocoon.