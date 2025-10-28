Майбутнє стаціонарних консолей Xbox набуває чітких рис. За даними WindowsCentral, Microsoft має намір перетворити пристрій нового покоління на ігровий комп'ютер, що працюватиме на повноцінній версії Windows, але зі збереженням оптимізованого консольного інтерфейсу, розповідає 24 Канал.

Як Microsoft планує змінити ринок консолей?

Глава ігрового підрозділу компанії Філ Спенсер підтвердив цей напрямок, назвавши портативну консоль Asus ROG Ally прикладом майбутнього Xbox.

Користувачі зможуть залишатися в звичній екосистемі Xbox або переходити в режим Windows для доступу до ігор, які раніше були недоступні на консолі. Це стосується проєктів зі Steam, GOG, Epic Games Store, зокрема ігор PlayStation, портованих на ПК, таких як God of War чи Ghost of Tsushima.

Крім того, на консолі можна буде запускати програми на кшталт Microsoft Office або Adobe Creative Cloud. Ідеологічно це нагадуватиме режим Big Picture у SteamOS.

Апаратною основою стане новий процесор від AMD, який вже схвалило керівництво Microsoft. Він забезпечить повну зворотну сумісність з іграми для всіх попередніх поколінь Xbox. Ігри для актуальних приставок Xbox Series X|S отримають покращення за допомогою технологій штучного інтелекту для підвищення роздільної здатності та генерації кадрів.

Як щодо "болячок" ПК-геймінгу?

Повідомляється, що стандартизоване "залізо" допоможе уникнути проблем, притаманних ПК, наприклад, з компіляцією шейдерів.

Компанія також перегляне модель підписок. Оскільки на ПК немає платного доступу до мультиплеєра, Microsoft, імовірно, скасує цю вимогу і для консолей, щоб уніфікувати досвід на всіх платформах.

Водночас раніше президентка Xbox Сара Бонд попередила, що нова консоль буде "преміальним продуктом", тобто дорожчим за актуальні моделі, про що писало видання Bloomberg.

Проте ціна пристрою має залишитись нижчою, ніж у аналогічного за потужністю ПК, завдяки гуртовим закупівлям компонентів та відсутності плати за ліцензію Windows.

Екосистемною перевагою Microsoft залишаються популярні ігри як-от Fortnite, Roblox і Minecraft, які відсутні в Steam. Також на Xbox можуть з'явитися проєкти з Battle.net, наприклад World of Warcraft.

Чому новий Xbox буде дорожчим ніж PlayStation 6?

Microsoft планує зберегти низьку комісію у 12% для розробників у своєму магазині, що може зробити нову Xbox дорожчою за PlayStation 6, адже компанія матиме менше можливостей субсидувати вартість обладнання.

Коли чекати нове покоління консолей?

Вихід нового покоління Xbox очікується у 2027 році. До того часу Microsoft використовуватиме партнерські пристрої, як-от Asus ROG Ally, для публічного бета-тестування нової платформи та збору відгуків для вдосконалення програмного забезпечення.