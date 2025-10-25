Філа Спенсера з Xbox, офіційна посада якого, між іншим, звучить як генеральний директор Microsoft Gaming, розпитали про його улюблені відеоігри 2025 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Famitsu.

Найкраща гра на думку Спенсера?

Цьогорічне голосування за GOTY (найкращу гру року), мабуть, буде найважчим за останні роки, адже ігрова індустрія давно не бачила стільки гідних кандидатів.

Поки фанати кожної з ігор сперечаються чому саме їхня улюблениця варта цієї почесної нагороди, журналісти японського видання Famitsu поцікавилися особистими преференціями Філа Спенсера.

Перш ніж обрати фаворитку, той розсипався у компліментах одразу кільком проєктам.

Мені дуже подобається Hollow Knight: Silksong, в яку я зараз граю. Також, на думку спадає Clair Obscur: Expedition 33. Вона дуже класна. NINJA GAIDEN: Ragebound також була гарною. Також, хоча це гра для PlayStation 5 та ПК, DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH мого друга Кодзіми,

– сказав Філ.

Окрім того, Спенсер виділив і дітища власного підрозділу, заявивши, що Oblivion Remastered "здивувала усіх", а DOOM: The Dark Ages просто припала йому до душі.

Коли ж його попросили вибрати одну фаворитку на звання GOTY, функціонер був небагатослівним.

Гра року – це Clair Obscur: Expedition 33,

– резюмував гендир Microsoft Gaming.

Цікаво, що сам творець цієї гри та співзасновник Sandfall Interactive Гійом Брош обрав фавориткою інді-хіт зі Steam.

Хто з них виявиться правим – дізнаємося лише після церемонії TGA 2025, яка відбудеться 11 грудня 2025 року.