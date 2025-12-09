Одесская игровая студия анонсировала свой дебютный проект, призванный освежить некогда популярный жанр стратегий, информирует 24 Канал со ссылкой на страницу Age After Age в Steam.

Новая украинская видеоигра выйдет в Steam?

Жанр градостроительных симуляторов хотя и пережил пик своей популярности, все же остается любимым для многих олдскульных геймеров.

Возможно, как раз на них и рассчитывают в Farom Studio, выбрав в качестве дебютного проекта игру именно такого типа.

Age After Age – это стратегия нового поколения в жанре градостроительства, сосредоточена на логистике, симуляции социальных классов и глобальной экономике,

– говорится в Steam.

Как обещают разработчики, в игре можно будет построить собственное успешное поселение и провести его сквозь различные исторические эпохи, умело управляя обществом и его метаморфозами.

Трейлер игры: смотрите видео

Глубокая система симуляции позволит почувствовать "живость" здешней экономики и политики, которая будет иметь влияние на ваши действия и наоборот – зависеть от них.

Кроме реалистичных временных периодов, в Age After Age игроков будут ожидать стимпанк и готическая эпохи.

Основой геймплея, на ряду с градопланированием, будет логистика производства, ведь "каждый ресурс должен быть доставлен эффективно".

Пока проект не имеет даты выхода, но Farom Studio обещают выпустить демоверсию игры уже вскоре, информирует Play UA.