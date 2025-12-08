Это стало еще одним поводом для дискуссий о маркетинговой стратегии и будущем аппаратного обеспечения компании, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Windows Central.

Почему продажи Xbox разочаровали аналитиков?

Согласно данным аналитика компании Circana Мета Пискателлы, безоговорочным лидером американского рынка во время "Черной пятницы" стала PlayStation 5, которая охватила 47% от общего объема продаж консолей.

Второе место заняла Nintendo Switch 2 с долей 24%. В то же время самой большой неожиданностью стало третье место, которое досталось Nex Playground – ранее не имевшему широкой популярности устройству,. Эта консоль получила 14% рынка.

Nex Playground Это система активных игр, ориентированная на детей возрастом от 5 лет и семейную аудиторию. В отличие от традиционных консолей, устройство использует технологию компьютерного зрения на базе искусственного интеллекта для отслеживания движений игроков без необходимости в контроллерах или датчиках. Система включает встроенную ИИ-камеру и систему машинного обучения, что позволяет распознавать жесты и движения всего тела.

Для Xbox Series X и S осталось лишь около 15% продаж, которые они разделили с другими мелкими игроками. Журналисты отмечают, что такой результат трудно назвать успешным для одного из главных технологических гигантов мира.

Немного лучше ситуация для Microsoft сложилась в Великобритании. Там Xbox удалось занять третье место с результатом 10%. Лидером снова стала PS5 (62%), а вторую строчку заняла Switch 2 (23%). Стоит отметить, что в Британии Nex Playground пока официально не продается.

Что ждет Xbox?

Эксперты считают, что Microsoft систематически теряет возможности, отказываясь от перспективных проектов, таких как Windows Phone, Skype или Cortana. В частности, технологии Kinect могли бы найти новую жизнь в современной рыночной среде, как это доказывает успех Nex Playground. Вместо этого компания сместила фокус с собственного "железа" на продвижение игр на чужих платформах и повышение стоимости подписки Xbox Game Pass.

Несмотря на слабые результаты распродаж, Microsoft планирует увеличить производство устройств Xbox на 4,8 миллиона единиц. Вероятно, это стратегический шаг для подготовки к релизу ожидаемого блокбастера GTA 6, выход которого запланирован на конец 2026 года.