Це стало ще одним приводом для дискусій про маркетингову стратегію та майбутнє апаратного забезпечення компанії, розповідає 24 Канал з посиланням на Windows Central.

Чому продажі Xbox розчарували аналітиків?

Згідно з даними аналітика компанії Circana Мета Піскателли, беззаперечним лідером американського ринку під час "Чорної п’ятниці" стала PlayStation 5, яка охопила 47% від загального обсягу продажів консолей.

Друге місце посіла Nintendo Switch 2 із часткою 24%. Водночас найбільшою несподіванкою стало третє місце, яке дісталося Nex Playground – пристрою, що раніше не мав широкої популярності. Ця консоль здобула 14% ринку.

Nex Playground Це система активних ігор, орієнтована на дітей віком від 5 років і сімейну аудиторію. На відміну від традиційних консолей, пристрій використовує технологію комп'ютерного зору на базі штучного інтелекту для відстеження рухів гравців без потреби в контролерах чи датчиках. Система включає вбудовану ШІ-камеру та систему машинного навчання, що дозволяє розпізнавати жести та рухи всього тіла.

Для Xbox Series X та S залишилося лише близько 15% продажів, які вони розділили з іншими дрібними гравцями. Журналісти зазначають, що такий результат важко назвати успішним для одного з головних технологічних гігантів світу.

Трохи краща ситуація для Microsoft склалася у Великій Британії. Там Xbox вдалося посісти третє місце з результатом 10%. Лідером знову стала PS5 (62%), а другу сходинку зайняла Switch 2 (23%). Варто зазначити, що у Британії Nex Playground наразі офіційно не продається.

Що чекає на Xbox?

Експерти вважають, що Microsoft систематично втрачає можливості, відмовляючись від перспективних проєктів, таких як Windows Phone, Skype чи Cortana. Зокрема, технології Kinect могли б знайти нове життя у сучасному ринковому середовищі, як це доводить успіх Nex Playground. Натомість компанія змістила фокус з власного "заліза" на просування ігор на чужих платформах та підвищення вартості передплати Xbox Game Pass.

Попри слабкі результати розпродажів, Microsoft планує збільшити виробництво пристроїв Xbox на 4,8 мільйона одиниць. Ймовірно, це стратегічний крок для підготовки до релізу очікуваного блокбастера GTA 6, вихід якого заплановано на кінець 2026 року.