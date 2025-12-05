Останні п'ять років Кейн вів YouTube-канал та займався консалтингом, але тепер знову став штатним співробітником студії та працює над засекреченим проєктом, розповідає 24 Канал з посиланням на канал Кейна.

Дивіться також Discord назвав найпопулярніші ігри 2025 року: хто очолив рейтинг

Над чим працює ветеран ігрової індустрії?

У 2020 році Тім Кейн залишив Obsidian Entertainment після дев'яти років роботи в студії. Протягом наступних років він зосередився на створенні контенту для власного каналу на YouTube та виконував консалтингові завдання.

Зокрема, Кейн консультував команду розробників The Outer Worlds 2 та брав участь у кількох інших проєктах, хоча більшість із них, на думку самого спеціаліста, навряд чи побачать світ.

У новому відео на своєму каналі Кейн повідомив, що переїхав до Південної Каліфорнії та повернувся до Obsidian Entertainment як повноцінний штатний працівник. На момент запису ролика він уже працював у студії понад тиждень.

Розробник наголосив, що не може розповідати про проєкт через угоду про нерозголошення, а також попередив, що намагатися вгадати гру марно.

Кейн розповів про роботу в Obsidian – дивіться відео:

Цікаво, що Кейн не єдиний досвідчений спеціаліст, який нещодавно повернувся до Obsidian. На початку 2025 року до студії приєднався Джон Гонсалес – сценарист легендарної рольової гри Fallout: New Vegas.

Obsidian Entertainment демонструє активність у 2025 році: студія випустила фентезійний рольовий екшен від першої особи Avowed 18 лютого, симулятор виживання Grounded 2 у ранньому доступі 29 липня та сатиричну рольову гру The Outer Worlds 2, яка вийшла 29 жовтня.

Історія та сучасний стан Obsidian Entertainment

Obsidian Entertainment – це американська студія-розробник відеоігор, заснована у 2003 році вихідцями з Black Isle Studios на чолі з Фергюсом Уркхартом. Компанія здобула славу завдяки створенню глибоких рольових ігор (RPG), де ключову роль відіграють сюжет, варіативність та вибір гравця.

Студія відома роботою над такими культовими проєктами, як Star Wars: Knights of the Old Republic II, Neverwinter Nights 2, Fallout: New Vegas та серією Pillars of Eternity.

У 2018 році Obsidian стала частиною Microsoft (Xbox Game Studios), що забезпечило команді фінансову стабільність та доступ до ресурсів для створення масштабніших ігор, зберігаючи при цьому творчу незалежність.