Городская жизнь – это не всегда прогулка по парку (если, конечно, вы не гуляете по парку прямо сейчас). Здесь шумно, многолюдно, и даже простые поездки на работу могут стать целым приключением. Если бы только был способ спроектировать идеальный город, чтобы положить конец всем городским бедам.

Достали пробки? Застройщики снова пытаются построить жилую многоэтажку вместо вашего любимого парка? Или может вы недовольны обустройством своего города в целом? Как насчет того, чтобы попробовать свои силы в качестве мэра, короля или даже диктатора своего маленького мегаполиса? Games24 предлагает вашему вниманию список лучших градостроительных симуляторов.

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Tropico 6

Дата выпуска: 6 марта 2019

6 марта 2019 Разработчик: Limbic Entertainment

Limbic Entertainment Платформы: Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PC



Обложка игры Tropico 6 / изображение с іnstant-gaming.com

Вы когда-нибудь мечтали построить свой собственный райский остров и управлять им? Вакансия Эль Президенте снова вакантна и вы можете занять ее, чтобы стать тираном, которого мир не видывал, или мирным и рассудительным правителем, которых всегда так не хватает.

Трейлер игры Tropico 6

Игра дарит возможность взять на себя руководство не одним, а сразу несколькими городами, разбросанными на живописных островах. Строительство транспортных систем и мостов для соединения ваших островов становится необходимостью, если вы, конечно, хотите построить мощную империю. Также важными аспектами игры являются политика и экономика. Вам предлагают торговать с зарубежными странами, иногда брать взятки, иногда их давать и все в таком духе. Но постоянно следите за уровнем достатка вашего населения, вы же не хотите умереть во время восстания? О, и не забывайте, что вы можете построить свой собственный дворец – в конце концов, это одно из преимуществ работы.



Дворец Эль Президенте из игры Tropico 6 / изображение с gamecrate.com

ANNO 1800

Дата выпуска: 16 апреля 2019

16 апреля 2019 Разработчик: Ubisoft Blue Byte

Ubisoft Blue Byte Платформы: PC

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Постер игры ANNO 1800 / изображение с Epic Games Store

В Anno 1800 вы примеряете на себя роль основателя компании во времена промышленной революции. Это рассвет новой эры, и вы хотите построить город, который будет процветать или приходить в упадок по мере того, как технологии будут меняться и развиваться. Прокладывая торговые пути и отправляясь в экспедиции для дальнейшего изучения и поиска полезных ресурсов, ваш недавно созданный мегаполис будет все больше разрастаться. Но из-за этого вам придется столкнуться с большим количеством проблем, такими как конкуренты-правители, нарушение общественного порядка, политические войны и многое другое. Независимо от того, дипломат вы или немного тиран, вы можете экспериментировать с различными стилями игры, стремясь получить славу и богатства в эту удивительную эпоху.

Трейлер игры ANNO 1800

Cities: Skylines

Дата выпуска: 10 марта 2015

10 марта 2015 Разработчики: Colossal Order, Tantalus Media

Colossal Order, Tantalus Media Платформы: Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PC

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Обложка игры Cities: Skylines / изображение с іnstant-gaming.com

В этой игре вы, в качестве нового мэра, так же строите город с нуля, управляя всеми его аспектами от реалистической экономики и дорожных работ до здравоохранения. Уровень микроменеджмента поражает. Проектирование города значит управление налогами, создание предприятий, эксплуатацию ресурсов и, конечно же, все это должно функционировать друг с другом. Строительство дорог, транспортных систем, создание городских зон, прокладка водопровода и многое другое ждет вас в этом сложном симуляторе. К тому времени, когда ваш город будет "завершен", у вас будет большой мегаполис с населением, которое живет, работает и функционирует, так же как и его аналог в реальном мире. Действительно, нет другой градостроительной игры с таким уровнем детализации.

Трейлер игры Cities: Skylines

Вся её сложность заключается в том, сможете ли вы уравновешивать многочисленные потребности ваших граждан и каждого района в отдельности, с благосостоянием города в целом. Столкнувшись со стихийными бедствиями, загрязнением окружающей среды, дорожно-транспортными происшествиями и всем остальным, что только можно представить, вам нужно искать все новые и новые решения, которые никогда не будут однозначно хорошими или плохими. Но вы должны попытаться сделать все, чтобы построить идеальный город, который каждый виртуальный гражданин захочет назвать своим домом.

Frostpunk

Дата выпуска: 24 апреля 2018

24 апреля 2018 Разработчик: 11 bit studios

11 bit studios Платформы: PlayStation 4, Xbox One, PC



Постер игры Frostpunk / изображение с Steam

Frostpunk – градостроительный симулятор, который заставит вас снова и снова сомневаться в собственных нравственных ценностях. Ваша задача –пережить ранний ледниковый период в уединённом месте, построенном в стиле стимпанк, которое осталось незавершенным до того, как наступили суровые морозы. Ваша роль как лидера группы уцелевших, заключается в том, чтобы восстановить город вокруг гигантского обогревателя, который постоянно нуждается в топливе, чтобы ваши жители были в безопасности.

Трейлер игры Frostpunk

Залог успеха – это эффективное управление ресурсами для поддержания жизни города, и ваша главная задача – поддержание уровня топлива в обогревателе. Как и следовало ожидать от одной из лучших игр об апокалипсисе, Frostpunk – не совсем беззаботная игра о строительстве городов. В отличие от других игр в списке, Frostpunk – это фактически игра о выживании, а не просто об управлении городом.

Смерть неизбежна в этой суровой тундре, и вы сталкиваетесь с множеством сложных решений, которые нужно принять, только для того, чтобы город продолжал существовать. Вместо того, чтобы беспокоиться о размещении зданий и о том, как все выглядит, вам нужно принимать законы, которые будут держать ваших граждан в порядке, отправлять их в рискованные экспедиции, и изредка даже осуществлять преступные действия. Всё ради выживания.



Скриншот из игры Frostpunk / изображение rightplay

Surviving Mars

Дата выпуска: 15 березня 2018

15 березня 2018 Разработчик: Haemimont Games

Haemimont Games Платформы: PlayStation 4, Xbox One, PC



Постер игры Surviving Mars / изображение Steam

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А если и Земли, пусть и в альтернативной вселенной Frostpunk, вам мало, тогда можете попробовать колонизировать Марс. Как и Frostpunk, Surviving Mars сочетает в себе выживание и строительство города, хотя и на бесплодной красной планете, а не на замороженном адском пейзаже. Вы будете вооружены всем необходимым оборудованием, чтобы создать функциональный, счастливый город для колонистов, исследуя покрытую пылью поверхность Марса в поисках местности, которую можно удобрить, чтобы иметь возможность расширяться по планете.

Трейлер игры Surviving Mars

Вам придется постоянно работать над тем, чтобы ваши стайки колонистов были сыты и счастливы, но это меньшая из ваших проблем. Выживание на Марсе немного сложнее, оно требует большого внимания, чтобы обеспечить гражданам доступ к кислороду и защитить их от стихийных бедствий, что надвигаются, таких, как пыльные бури и "холодные волны".