Міське життя – це не завжди прогулянка по парку (якщо, звичайно, ви не гуляєте парком прямо зараз). Тут шумно, багатолюдно, і навіть прості поїздки на роботу можуть стати цілою пригодою. Якби ж тільки був спосіб спроєктувати ідеальне місто, щоб покласти край всім міським бідам.

Дістали затори? Забудовники знову намагаються побудувати житлову багатоповерхівку замість вашого улюбленого парку? Або, може, ви незадоволені облаштуванням свого міста в цілому? Як щодо того, щоб спробувати власні сили в ролі мера, короля або навіть диктатора свого маленького мегаполіса? Games24 пропонує вашій увазі список найкращих містобудівних симуляторів.

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Tropico 6

Дата випуску: 6 березня 2019

6 березня 2019 Розробник: Limbic Entertainment

Limbic Entertainment Платформи: Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PC



Обкладинка гри Tropico 6 / зображення з іnstant-gaming.com

Ви коли-небудь мріяли побудувати свій власний райський острів і керувати ним? Вакансія Ель Презіденте знову вакантна і ви можете зайняти її, щоб стати тираном, якого світ ще не бачив або мирним і розважливим правителем, яких завжди так не вистачає.

Трейлер гри Tropico 6

Гра дарує можливість взяти на себе керівництво не одним, а відразу декількома містами розкиданими на мальовничих островах. Будівництво транспортних систем і мостів для з'єднання ваших островів стає необхідністю, якщо ви, звісно, хочете побудувати потужну імперію. Також важливими аспектами гри є політика та економіка. Вам пропонують торгувати з закордонними країнами, іноді брати хабарі, іноді їх давати та все в такому дусі. Але постійно стежте за рівнем достатку вашого населення, ви ж не хочете померти під час повстання? О, і не забувайте, що ви можете побудувати свій власний палац – зрештою, це одна з переваг роботи.



Палац Ель Презіденте з гри Tropico 6 / зображення з gamecrate.com

ANNO 1800

Дата випуску: 16 квітня 2019

16 квітня 2019 Розробник: Ubisoft Blue Byte

Ubisoft Blue Byte Платформи: PC

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Постер гри ANNO 1800 / зображення з Epic Games Store

У Anno 1800 ви приміряєте на себе роль засновника компанії за часів промислової революції. Це світанок нової ери, і ви хочете збудувати місто, яке буде процвітати або упадати в міру того, як технології будуть змінюватися і розвиватися. Прокладаючи торгові шляхи та вирушаючи в експедиції для подальшого вивчення і пошуку корисних ресурсів, ваш недавно створений мегаполіс буде все більше зростати. Але через це вам доведеться зіткнутися з великою кількістю проблем, такими як конкуренти-правителі, порушення громадського порядку, політичні війни та багато іншого. Незалежно від того, дипломат ви або трохи тиран, ви можете експериментувати з різними стилями гри, прагнучи здобути славу й багатства в цю дивовижну епоху.

Трейлер гри ANNO 1800

Cities: Skylines

Дата випуску: 10 березня 2015

10 березня 2015 Розробник: Colossal Order, Tantalus Media

Colossal Order, Tantalus Media Платформи: Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PC

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Обкладинка гри Cities: Skylines / зображення з іnstant-gaming.com

У цій грі ви, в якості нового мера, так само будуєте місто з нуля, управляючи всіма його аспектами: від реалістичної економіки до дорожніх робіт і охорони здоров'я. Рівень мікроменеджменту тут приголомшує. Проєктування міста означає управління податками, створення підприємств, експлуатацію ресурсів і, звичайно ж, все це повинно функціонувати одне з одним. Будівництво доріг, транспортних систем, створення міських зон, прокладка водопроводу і багато іншого чекає вас в цьому складному симуляторі. На той час, коли ваше місто буде "завершено", у вас буде великий мегаполіс з населенням, яке живе, працює і функціонує, так само як і його аналог в реальному світі. Направду, немає іншої містобудівної гри з таким рівнем деталізації.

Трейлер гри Cities: Skylines

Вся її складність полягає в тому, чи зможете ви врівноважувати численні потреби ваших громадян і кожного району окремо, з добробутом міста в цілому. Зіткнувшись зі стихійними лихами, забрудненням навколишнього середовища, дорожньо-транспортними пригодами та всім іншим, що тільки можна уявити, вам буде потрібно шукати все нові й нові рішення, які ніколи не будуть однозначно добрими чи поганими. Але ви повинні спробувати зробити все, щоб побудувати ідеальне місто, який кожен віртуальний громадянин захоче називати своїм домом.

Frostpunk

Дата випуску: 24 квітня 2018

24 квітня 2018 Розробник: 11 bit studios

11 bit studios Платформи: PlayStation 4, Xbox One, PC



Постер гри Frostpunk / зображення з Steam

Frostpunk – містобудівний симулятор, який змусить вас знову і знову сумніватися у власних моральних цінностях. Ваше завдання – пережити передчасний льодовиковий період у відокремленому місті, побудованому в стилі стімпанк, яке залишилось незавершеним до того, як наступили суворі морози. Ваша роль, як лідера групи уцілілих, полягає в тому, щоб відновити місто навколо гігантського обігрівача, який постійно потребує палива, щоб ваші жителі були в безпеці.

Трейлер гри Frostpunk

Запорука успіху – це ефективне управління ресурсами для підтримки життя міста, і ваше головне завдання – підтримання рівня палива в обігрівачі. Як і слід було очікувати від однієї з кращих ігор про апокаліпсис, Frostpunk – не зовсім безтурботна гра про будівництво міст. На відміну від інших ігор в списку, Frostpunk – це фактично гра про виживання, а не просто про управління містом.

Смерть неминуча в цій суворій тундрі, і ви стикаєтеся з безліччю складних рішень, які потрібно прийняти, тільки для того, щоб місто продовжувало існувати. Замість того, щоб турбуватися про розміщення будівель і про те, як все виглядає, вам потрібно приймати закони, які будуть тримати ваших громадян в порядку, відправляти їх в ризиковані експедиції, і зрідка навіть здійснювати злочинні дії. Все заради виживання.



Скріншот з гри Frostpunk / зображення rightplay

Surviving Mars

Дата випуску: 15 березня 2018

15 березня 2018 Розробник: Haemimont Games

Haemimont Games Платформи: PlayStation 4, Xbox One, PC



Постер гри Surviving Mars / зображення Steam

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А якщо і Землі, нехай і в альтернативному всесвіті Frostpunk, вам замало, тоді можете спробувати колонізувати Марс. Як і Frostpunk, Surviving Mars поєднує в собі виживання і будівництво міста, хоча і на безплідній червоній планеті, а не на замороженому пекельному пейзажі. Ви будете озброєні всім необхідним обладнанням, щоб створити функціональне, щасливе місто для колоністів, досліджуючи покриту пилом поверхню Марсу в пошуках місцевості, яку можна удобрити, щоб мати змогу розширюватися по планеті.

Трейлер гри Surviving Mars

Вам також доведеться постійно працювати над тим, щоб ваші зграйки колоністів були ситі й щасливі, але це менша з ваших проблем. Виживання на Марсі трохи складніше, воно вимагає великої уваги, щоб забезпечити громадянам доступ до кисню і захистити їх від стихійних лих, що насуваються, таких як пилові бурі та "холодні хвилі".

