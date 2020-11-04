У Steam розпочався розпродаж стратегій: знижки до 80%
У крамниці Steam розпочався розпродаж симуляторів містобудування та економічних стратегій. Ігри зі знижками можна буде придбати до 10 листопада
У Steam зі знижками до 80% почали продавати симулятори містобудування та економічні стратегії. За зниженою ціною можна придбати – як нові релізи, так і велику кількість класичних ігор.
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Ось лише деякі вигідні пропозиції нової акції:
- SimCity 4 Deluxe Edition – 139 гривень (-80%)
- Life is Feudal: Forest Village – 65 гривень (-80%)
- Sid Meier’s Civilization VI – 131 гривня (-75%)
- Jurassic World Evolution – 289 гривень (-75%)
- Rise of Nations: Extended Edition – 69 гривень (-75%)
- Frostpunk – 128 гривень (-66%)
- Surviving Mars – 128 гривень (-66%)
- Tropico 6 – 289 гривень (-50%)
- Northgard – 189 гривень (-50%)
- Planet Zoo – 539 гривень (-35%)
- Anno 1404 History Edition – 146 гривень (-35%)
- Planet Coaster – 728 гривень (-30%)
- RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition – 195 гривень (-30%)
- Transport Fever 2 – 370 гривень (-30%)
- As Far As The Eye – 263 гривні (-20%)
- They Are Billions – 303 гривні (-20%)
- Foundation – 322 гривні (-15%)
Хіти продажу за версією Steam / світлина з крамниці Steam
Тематичний розпродаж симуляторів містобудування та економічних стратегій у крамниці Steam завершиться 10 листопада о 20:00.
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