В магазине Steam началась распродажа симуляторов градостроительства и экономических стратегий. Игры со скидками можно будет приобрести до 10 ноября

В Steam со скидками до 80% начали продавать симуляторы градостроительства и экономические стратегии. По сниженным ценам можно приобрести - как новые релизы, так и большое количество классических игр.

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Вот лишь некоторые выгодные предложения новой акции:

SimCity 4 Deluxe Edition – 139 гривен (-80%)

Life is Feudal: Forest Village – 65 гривен (-80%)

Sid Meier’s Civilization VI – 131 гривна (-75%)

Jurassic World Evolution – 289 гривен (-75%)

Rise of Nations: Extended Edition – 69 гривен (-75%)

Frostpunk – 128 гривен (-66%)

Surviving Mars – 128 гривен (-66%)

Tropico 6 – 289 гривен (-50%)

Northgard – 189 гривен (-50%)

Planet Zoo – 539 гривен (-35%)

Anno 1404 History Edition – 146 гривен (-35%)

Planet Coaster – 728 гривен (-30%)

RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition – 195 гривен (-30%)

Transport Fever 2 – 370 гривен (-30%)

As Far As The Eye – 263 гривны (-20%)

They Are Billions – 303 гривны (-20%)

Foundation – 322 гривны (-15%)

Хиты продаж по версии Steam / фотография из магазина Steam

Тематическая распродажа симуляторов градостроительства и экономических стратегий в магазине Steam завершится 10 ноября в 20:00.