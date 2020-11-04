В Steam началась распродажа стратегий: скидки до 80%
В магазине Steam началась распродажа симуляторов градостроительства и экономических стратегий. Игры со скидками можно будет приобрести до 10 ноября
В Steam со скидками до 80% начали продавать симуляторы градостроительства и экономические стратегии. По сниженным ценам можно приобрести - как новые релизы, так и большое количество классических игр.
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Вот лишь некоторые выгодные предложения новой акции:
- SimCity 4 Deluxe Edition – 139 гривен (-80%)
- Life is Feudal: Forest Village – 65 гривен (-80%)
- Sid Meier’s Civilization VI – 131 гривна (-75%)
- Jurassic World Evolution – 289 гривен (-75%)
- Rise of Nations: Extended Edition – 69 гривен (-75%)
- Frostpunk – 128 гривен (-66%)
- Surviving Mars – 128 гривен (-66%)
- Tropico 6 – 289 гривен (-50%)
- Northgard – 189 гривен (-50%)
- Planet Zoo – 539 гривен (-35%)
- Anno 1404 History Edition – 146 гривен (-35%)
- Planet Coaster – 728 гривен (-30%)
- RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition – 195 гривен (-30%)
- Transport Fever 2 – 370 гривен (-30%)
- As Far As The Eye – 263 гривны (-20%)
- They Are Billions – 303 гривны (-20%)
- Foundation – 322 гривны (-15%)
Хиты продаж по версии Steam / фотография из магазина Steam
Тематическая распродажа симуляторов градостроительства и экономических стратегий в магазине Steam завершится 10 ноября в 20:00.
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