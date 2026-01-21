Геймер из Поднебесной вывел погружение в шутеры на новый уровень, создав "сетап", который дает почувствовать всю опасность жанра на собственной шкуре, информирует Toms Hardware.
Стоит внимания В России придумали абсурдную причину для запрета GTA 6
Самый иммерсивный способ играть в шутеры?
В соцсети X стало вирусным видео пользователя под ником @interesting_aIl.
На нем неизвестный энтузиаст показал уникальный геймерский ПК, подключенный к целой пиротехнической системе, подачи воды, обдува воздухом и даже электрошокера.
Этот "катувальный сетап" обеспечивает полное погружение в бесплатный шутер Arena Breakout Infinite.
Каждый раз, когда персонаж в игре получает урон, монитор дрожит, а у игрока, одетого в защитную одежду и шлем, летят фейерверки.
Если этого мало, то когда в игровом мире дождь – на геймера буквально распыляется вода и дует сумасшедший ветер. Как вишенка на торте существует еще одна особенная настройка.
Уникальный сетап: смотрите видео
Ток от электрошокера бьет по конкретной части тела в которую было получено повреждение в игре. Если же герой попадает под шквал пуль оппонентов, то игрока буквально сносит со стула непрерывными ударами тока.
Понятное дело, что долго за таким ПК не поиграешь, да и откровенно говоря, он и вообще опасен для жизни. Однако, видео произвело настоящий фурор в соцсетях, набрав миллионы просмотров.
Кто знает, возможно, какая-то компания вдохновится этим прецедентом и создаст какую-то геймерскую станцию с подобными функциями 5D, но несколько меньшим "убийственным" потенциалом.
Что еще интересного придумывали геймеры?
Один фанат Minecraft использовал свою любовь к строительству в игре чтобы бросить курить. Вместо этого он возводил новые фантастические здания.
Стримерка Perrikaryal стала известной благодаря тому, что играет в игры силой мысли с помощью специальных устройств. В частности, таким образом она прошла Elden Ring.
Упрямый геймер под ником PrestyRS прокачался в Pokemon GO до 34 уровня, не играя в игру.