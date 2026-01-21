Геймер из Поднебесной вывел погружение в шутеры на новый уровень, создав "сетап", который дает почувствовать всю опасность жанра на собственной шкуре, информирует Toms Hardware.

Стоит внимания В России придумали абсурдную причину для запрета GTA 6

Самый иммерсивный способ играть в шутеры?

В соцсети X стало вирусным видео пользователя под ником @interesting_aIl.

На нем неизвестный энтузиаст показал уникальный геймерский ПК, подключенный к целой пиротехнической системе, подачи воды, обдува воздухом и даже электрошокера.

Этот "катувальный сетап" обеспечивает полное погружение в бесплатный шутер Arena Breakout Infinite.

Каждый раз, когда персонаж в игре получает урон, монитор дрожит, а у игрока, одетого в защитную одежду и шлем, летят фейерверки.

Если этого мало, то когда в игровом мире дождь – на геймера буквально распыляется вода и дует сумасшедший ветер. Как вишенка на торте существует еще одна особенная настройка.

Уникальный сетап: смотрите видео

Китайский инженер превратил стандартную игровую установку в физическую боевую установку, которая отбивается в реальном времени pic.twitter.com/ak81K4jMqW - Interesting As Fuck (@interesting_aIl) 17 января, 2026

Ток от электрошокера бьет по конкретной части тела в которую было получено повреждение в игре. Если же герой попадает под шквал пуль оппонентов, то игрока буквально сносит со стула непрерывными ударами тока.

Понятное дело, что долго за таким ПК не поиграешь, да и откровенно говоря, он и вообще опасен для жизни. Однако, видео произвело настоящий фурор в соцсетях, набрав миллионы просмотров.

Кто знает, возможно, какая-то компания вдохновится этим прецедентом и создаст какую-то геймерскую станцию с подобными функциями 5D, но несколько меньшим "убийственным" потенциалом.

Что еще интересного придумывали геймеры?