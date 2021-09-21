Бросить курить, как и избавиться от любой другой вредной привычки, безусловно тяжело, но становится значительно легче, если есть на что отвлечься. Именно так подумал один геймер и сконцентрировал свое внимание на построении настоящих шедевров современной архитектуры в Minecraft.

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Чтобы бросить курить, пользователь Reddit под ником PyreOfDeath97 придумал весьма простой, но как оказалось действенный способ. По его словам, однажды он подумал, что вместо того, чтобы тратить деньги, здоровье и свободное время на вредную привычку можно заняться чем-то более полезным, но с таким же релакс эффектом, который для него имело курение.

Тогда геймер решил каждый раз, как захочется выкурить сигарету, идти играть в Minecraft, однако не просто выживать в кубическом мире, а строить фешенебельные современные поместья. Результатами своего труда игрок как раз и поделился на развлекательном портале.

Дома построенные геймером / изображение с Reddit PyreOfDeath97

Каждое из зданий PyreOfDeath97 по праву может считаться настоящим архитектурным шедевром, однако, как отметил энтузиаст, он сам не только не является архитектором, но и "не смог бы нарисовать хоть что-то, даже под страхом смерти". Комментаторы отметили невероятное внимание к деталям не только касательно домов, но и окружающих территорий, заслуживающих похвалы и сами по себе.

На особняк с первого фото геймер потратил около 38 часов работы, а на "кантри-клаб" со второй картинки еще больше. Объекты поменьше заняли у него по 5-6 часов. Кому-то такое количество времени потраченное на скрупулезное возведение виртуальных домиков покажется абсурдным, однако наш герой заявил, что "мог бы непрерывно строить хоть целыми днями, ведь это очень расслабляет".

Надеемся, что кому-то из наших читателей методика предложенная PyreOfDeath97 также поможет избавиться от вредных привычек.