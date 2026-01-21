Геймер з Піднебесної вивів занурення в шутери на новий рівень, створивши "сетап", який дає відчути усю небезпеку жанру на власній шкурі, інформує Toms Hardware.
Найімерсивніший спосіб грати в шутери?
У соцмережі X стало вірусним відео користувача під ніком @interesting_aIl.
На ньому невідомий ентузіаст показав унікальний геймерський ПК, під'єднаний до цілої піротехнічної системи, подачі води, обдуву повітрям та навіть електрошокера.
Цей "катувальний сетап" забезпечує повне занурення у безплатний шутер Arena Breakout Infinite.
Щоразу, коли персонаж у грі отримує шкоду, монітор дрижить, а у гравця, вдягненого у захисний одяг та шолом, летять феєрверки.
Якщо цього мало, то коли в ігровому світі дощ – на геймера буквально розпилюється вода та дме шалений вітер. Як вишенька на торті існує ще одне особливе налаштування.
Унікальний сетап: дивіться відео
Струм від електрошокера б'є по конкретній частині тіла в яку було отримано пошкодження в грі. Якщо ж герой потрапляє під шквал куль опонентів, то гравця буквально зносить зі стільця безперервними ударами струму.
Ясна річ, що довго за таким ПК не пограєш, та й відверто кажучи, він й узагалі небезпечний для життя. Одначе, відео зчинило справжній фурор у соцмережах, набравши мільйони переглядів.
Хтозна, можливо, якась компанія надихнеться цим прецедентом та створить якусь геймерську станцію з подібними функціями 5D, але дещо меншим "вбивчим" потенціалом.
Що ще цікавого вигадували геймери?
Один фанат Minecraft використав свою любов до будівництва у грі аби кинути палити. Замість цього він зводив нові фантастичні будівлі.
Стримерка Perrikaryal стала відомою завдяки тому, що грає в ігри силою думки за допомогою спеціальних пристроїв. Зокрема, таким чином вона пройшла Elden Ring.
Впертий геймер під ніком PrestyRS прокачався у Pokemon GO до 34 рівня, не граючи в гру.