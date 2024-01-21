Звичайно, пошуки та спроби спіймати покемонів є основою ігрового процесу Pokemon GO, але й окрім цього геймери мають чимало варіантів як цікаво провести час у грі від Niantic.

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Наприклад, з уже спійманими покемонами користувачі можуть брати участь у битвах PvE чи PvP, де навіть існують різні рейтингові ліги.

Окрім цього, можна "висиджувати" яйця, щоб отримати нових улюбленців до своєї колекції чи надсилати подарунки друзям.

Зауважте, що PvE та PvP – це види поєдинків у багатокористувацьких іграх, де: PvE (person versus environment) – битва "гравця проти середовища", тобто опонентів контрольованих ШІ

– битва "гравця проти середовища", тобто опонентів контрольованих ШІ PvP (player versus player) – битва "гравця проти гравця", себто іншої людини

Усі ці дії дають гравцям різну кількість досвіду (XP), який дозволяє підвищити загальний рівень. Нещодавно один гравець став відомим у мережі, оскільки обрав дуже незвичайний спосіб підвищення рівня свого облікового запису.

Користувач Reddit під ніком PrestyRS поділився скриншотом профілю гравця Pokemon GO, який досяг 34 рівня, фактично не граючи в гру.

Дивний гравець у Pokemon GO / Фото з Reddit

На зображенні можна помітити, що гравець провів 0 битв, а PrestyRS додав, що цей геймер також ніколи не використовував PokeStops і не має інших покемонів, окрім Bulbasaur.

Натомість користувач лишень відкриває подарунки, отримані в Pokemon GO з тих чи інших джерел (від самої гри чи від друзів), щоб підвищити власний рівень.

Такий унікальний спосіб здивував чимало інших тренерів, які високо оцінили силу волі дивака.

Зрештою, шанувальники гри навіть виявили бажання допомогти ентузіасту, додавшись до нього в друзі та надсилаючи йому подарунки, аби стати свідками того як він досягне максимального 40-вого рівня в грі таким чудернацьким методом.