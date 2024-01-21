Конечно, поиски и попытки поймать покемонов являются основой игрового процесса Pokemon GO, но кроме этого геймеры имеют немало вариантов, как интересно провести время в игре от Niantic.

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К примеру, с уже пойманными покемонами пользователи могут участвовать в битвах PvE или PvP, где даже существуют разные рейтинговые лиги.

Кроме того, можно "высиживать" яйца, чтобы получить новых любимцев в свою коллекцию или отправлять подарки друзьям.

Заметьте, что PvE и PvP – это виды поединков в многопользовательских играх, где: PvE (person versus environment) – битва "игрока против среды", то есть оппонентов контролируемых ИИ

– битва "игрока против среды", то есть оппонентов контролируемых ИИ PvP (player versus player) – битва "игрока против игрока", то есть другого человека

Все эти действия дают игрокам разное количество опыта (XP), позволяющего повысить общий уровень. Недавно один игрок стал известен в сети, поскольку выбрал очень необычный способ повышения уровня своей учетной записи.

Пользователь Reddit под ником PrestyRS поделился скриншотом профиля игрока Pokemon GO, достигшего 34 уровня, фактически не играя в игру.

Удивительный игрок в Pokemon GO / Фото с Reddit

На картинке можно заметить, что игрок провел 0 сражений, а PrestyRS добавил, что этот геймер также никогда не использовал PokeStops и не имеет других покемонов, кроме Bulbasaur.

Зато пользователь открывает подарки, полученные в Pokemon GO из тех или иных источников (от самой игры или от друзей), чтобы повысить собственный уровень.

Такой уникальный способ удивил немало других тренеров, высоко оценивших силу воли чудака.

В конце концов, поклонники игры даже изъявили желание помочь энтузиасту, добавившись к нему в друзья и отправляя ему подарки, чтобы стать свидетелями того, как он достигнет максимального 40-го уровня в игре таким причудливым методом.