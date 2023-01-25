Фанати Elden Ring продовжують складати конкуренцію шанувальникам Minencraft у створенні різного роду дивовиж.

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Цього разу героїнею нашого матеріалу стала стрімерка під псевдонімом Perrikaryal. Дівчина, яка окрім любові до відеоігор, також несамовито обожнює науку і має ступінь магістра Психології.

Завдяки цим двом захопленням вона вигадала власний вид трансляцій на Twitch, де за допомогою пристрою EEG у реальному часі показує результати сканування реакції власного мозку на різноманітніі ігри, як-от горрори.

Однак цього виявилось недостатньо і 20-річна дівчина знайшла спосіб навчити пристрій розпізнавати шаблонні діяльності мозку та навіть прив'язала один з них до атаки персонажа у Elden RIng.

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Отож в цілому дівчина проходить найкращу гру 2022 року за допомогою геймпаду, але щоразу, коли їй потрібно атакувати – вона робить це безспосередньо силою думки.

Для активації атаки треба уявити, як повільно штовхаєш щось важке вперед.

Як розповідає сама Perrikaryal технологія далека від досконалості – часто атака спрацьовує, навіть коли вона про це не думає, або ж навпаки не спрацьовує, коли потрібно.

Попри це, подібним чином стрімерка все ж змогла пройти досить великий шматок гри та навіть здолати кількох босів.