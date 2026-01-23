Шанувальники хітового багатокористувацького шутера масово залишають відгуки на італійський готель, а причиною тому його специфічна назва, повідомляє 24 Канал.
Гравці ARC Raiders "бомбардують" відгуками невеличкий готель?
Персонал відносно невеликого італійського готелю в мальовничій комуні Кампітелло-ді-Фасса, ймовірно, проклинає розробників з Embark Studios.
Річ у тому, що їхній чотиризірковий заклад має назву, яка збігається з однією з найжорстокіших мап відеогри – Hotel Stella Montis .
Вона відома тим, що на ній переважно не зустрінеш дружніх один до одного гравців, тож часто матчі на ній перетворюються у справжню криваву баню.
Вочевидь, близько місяця тому хтось з геймерів знайшов заклад на Google Maps та залишив жартівливий відгук, якраз на цю мапу з хітової ARC Raiders. За деякий час потому, це помітили інші геймери та теж почали потроху залишати коментарі.
Справжня лавина відгуків почалася, коли про цю "цікавинку" повідомив акаунт ArcRaiderAlerts в X.
Що пишуть геймери?
У результаті фанати гри просто заполонили секцію рецензій на готель, а їхні дописи можна хоч зараз заносити до геймерської спадщини ЮНЕСКО.
Чудове місце. Але я все ж таки рекомендую подорожувати цим готелем самостійно. Будь-яка група більш як 2 осіб має дуже високий ризик зустріти щурів у вестибюлі,
– написав геймер Hejiujiu.
Класне місце, де я добре проводжу час. Однак одне питання залишається без відповіді: чому я бачу так багато червоних спалахів у небі вночі?,
– йдеться у відгуці користувача Fred.
Якщо не брати до уваги постійне PvP та кемперів на точках евакуації, мені дуже подобається це місце, тут ніколи не буває нудно,
– підкреслив Jose Mourino.
Наразі рейтинг Stella Montis Hotel знаходиться на відмітці у 4,6 бала, а кількість відгуків перевалила за 500 задоволених "відвідувачів" і продовжує зростати.