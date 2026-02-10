Hazelight Studios снискала себе славу, выпуская кооперативные видеоигры для двоих. Похоже, что следующий проект разработчиков может изменить эту тенденцию, информирует IGN.

Фарес намекает на три игрока в своей следующей игре?

На фотографии, которой поделился геймдизайнер и глава студии Йозеф Фарес в своем X, в центре внимания красуется он сам, одетый в уютный свитер.

Фото сделано в студии "motion capture", а рука разработчика бережно прикрывает лицо трех актеров, одетых в специальные костюмы, очевидно, чтобы скрыть их личность.

Следующая игра уже в процессе создания,

– говорится в заметке.

Поклонники игр Фареса сразу бросились угадывать кем же могут быть эти актеры, но в конце-концов поняли главное.

Вполне возможно, что публикацией сообщения Йозеф намекнул на нечто революционное для проектов студии. Актеров ТРОЕ.

Это быстро породило теорию о том, что следующая игра от Hazelight станет кооперативом именно для трех игроков, что совсем не звучит как что-то нелепое, правда же?

