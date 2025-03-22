Никто из геймеров и не сомневался, что Split Fiction станет успешной игрой, но после релиза она все равно превзошла все ожидания, информирует 24 Канал з ссылкой на Variety.

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Уже собирают команду для экранизации

Новый проект Hazelight уже побил рекорд It Takes Two (предыдущей игры студии) и продался тиражом более 2 миллионов копий за первую неделю своего существования, а теперь, похоже, получит голливудскую экранизацию.

По крайней мере об этом говорят источники издания Variety в игровой индустрии.

По их свидетельствам, во время конференции GDC в Сан-Франциско стало известно, что компания Story Kitchen уже подыскивает актерский состав, сценаристов и режиссера для фильма, а предложения по правам на экранизацию продолжают поступать от многих ведущих голливудских студий.

Интересно, что совсем недавно лидер студии Hazelight и главный создатель Split Fiction Джозеф Фарес удивил фанатов планами на будущее, среди которых как раз было желание снять фильм.

Неизвестно насколько тесным будет сотрудничество разработчиков и будущей съемочной команды, но надеемся, что в итоге геймеры получат достойную экранизацию.