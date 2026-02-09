Уже совсем скоро в Steam станет доступной бесплатная демоверсия. Пользователи смогут окунуться в киберпанк в 80-х, который так понравился обозревателям, в частности изданию IGN.

Смотрите также Молодой Тодд Говард украл копию первого Fallout и так познакомился с игрой

Чего ожидать от полной версии Replaced?

Польская команда с белорусскими корнями Sad Cat Studios официально подтвердила, что публичное испытание игры начнется 11 февраля в 16:00 по киевскому времени.

Бесплатное демо будет доступно эксклюзивно на ПК через сервисы Steam и Microsoft Store. Тем временем представители профильных медиа уже успели ознакомиться с проектом в течение нескольких часов и остались под положительным впечатлением.

Саймон Карди из издания IGN отметил, что игра оказалась значительно глубже, чем казалось на первый взгляд, а ее визуальное и звуковое исполнение выглядит по-настоящему роскошно.

Графика сочетает в себе классический пиксель-арт с современными технологиями, такими как трехмерное освещение и эффекты густого дыма.

Какими будут геймплей и сюжет Replaced?

Игровой процесс Replaced предлагает сочетание линейных эпизодов и открытых зон для исследования. Игрокам придется решать методические головоломки, преодолевать сложные платформерные секции и участвовать в зрелищных боях.

Сюжет разворачивается в альтернативной Америке 1980-х годов в городе Феникс-Сити. Главный герой – искусственный интеллект по имени R.E.A.C.H., который оказался запертым в человеческом теле. Ему придется противостоять преступности и коррупции, пытаясь найти свое предназначение в новом мире.

Трейлер Replaced – смотрите видео:

Когда выйдет Replaced?

Полноценный выход игры запланирован на 12 марта для ПК и консолей Xbox Series X и S, а также она сразу пополнит каталог подписки Game Pass. Разработчики обещают кинематографическую историю с детальной анимацией.