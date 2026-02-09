Вже зовсім скоро у Steam стане доступною безплатна демоверсія. Користувачі зможуть зануритися у кіберпанк у 80-х, який так сподобався оглядачам, зокрема виданню IGN.

Дивіться також Молодий Тодд Говард вкрав копію першого Fallout і так познайомився з грою

Чого очікувати від повної версії Replaced?

Польська команда з білоруським корінням Sad Cat Studios офіційно підтвердила, що публічне випробування гри розпочнеться 11 лютого о 16:00 за київським часом.

Безплатне демо буде доступне ексклюзивно на ПК через сервіси Steam та Microsoft Store. Тим часом представники профільних медіа вже встигли ознайомитися з проєктом протягом кількох годин і залишилися під позитивним враженням.

Саймон Карді з видання IGN наголосив, що гра виявилася значно глибшою, ніж здавалося на перший погляд, а її візуальне та звукове виконання виглядає по-справжньому розкішно.

Графіка поєднує в собі класичний піксель-арт із сучасними технологіями, такими як тривимірне освітлення та ефекти густого диму.

Якими будуть геймплей та сюжет Replaced?

Ігровий процес Replaced пропонує поєднання лінійних епізодів та відкритих зон для дослідження. Гравцям доведеться розв'язувати методичні головоломки, долати складні платформерні секції та брати участь у видовищних боях.

Сюжет розгортається в альтернативній Америці 1980-х років у місті Фенікс-Сіті. Головний герой – штучний інтелект на ім'я R.E.A.C.H., який опинився замкненим у людському тілі. Йому доведеться протистояти злочинності та корупції, намагаючись знайти своє призначення в новому світі.

Трейлер Replaced – дивіться відео:

Коли вийде Replaced?

Повноцінний вихід гри заплановано на 12 березня для ПК та консолей Xbox Series X і S, а також вона відразу поповнить каталог підписки Game Pass. Розробники обіцяють кінематографічну історію з детальною анімацією.