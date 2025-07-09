Довгоочікуване продовження легендарної серії від української студії GSC Game World, офіційно анонсовано для PlayStation 5, інформує 24 Канал. Це стало важливою новиною для фанатів франшизи, адже раніше гра була заявлена лише для ПК та Xbox Series X|S.

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Власники консолей Play Station 5 нарешті увірвуться у S.T.A.L.K.E.R. 2 вже до кінця 2025 року. Наразі студія офіційно не оголосила точну дату, але можна зробити припущення, що це буде у листопаді – через рік пілся виходу гри на Xbox та ПК.

Гравці поринуть у постапокаліптичну Чорнобильську зону відчуження, де на них чекатимуть небезпечні аномалії, мутанти та протистояння між угрупованнями. Нагадаємо, що гра поєднує елементи шутера від першої особи, survival horror та RPG. Особливу увагу приділено реалістичності: гравець має стежити за фізичним станом персонажа, управляти інвентарем і взаємодіяти з динамічним світом, який реагує на його дії.

На PlayStation 5 проєкт отримає сучасну графіку завдяки Unreal Engine 5, підтримку швидкого SSD та адаптивних тригерів контролера. Це дозволить гравцям ще глибше зануритися у атмосферу Зони. Анонс для PS5 також відкриває нові можливості для розвитку спільноти гравців і розширює потенційну аудиторію гри.

Розробники підкреслюють, що S.T.A.L.K.E.R. 2 на PlayStation 5 матиме всі ключові особливості та контент, як і на інших платформах. Гравці зможуть досліджувати відкритий світ, виконувати основні й побічні завдання, взаємодіяти з фракціями та впливати на розвиток сюжету.

Нагадаємо, що лише недавно STALKER 2 отримав нове масштабне оновлення, яке принесло підтримку модів, нову зброю та оновлення штучного інтелекту противників.

Трейлер-анонс STALKER 2 на PS 5 – дивіться відео: