Largo, який раніше у витоках фігурував як "Bard Frog", є жабою-бардом і героєм сили, орієнтованим на підтримку команди. 24 Канал зібрав усе, що потрібно про нього знати.

Хто такий Largo?

Новий герой Largo, появу якого гравці очікували місяцями, нарешті приєднався до списку персонажів Dota 2. Це кремезний земноводний з ігрового регіону Велу'Мар, який виступає в ролі шамана-барда. Largo — герой Сили, розроблений як стійкий сапорт, що здатний посилювати союзників і ворогів, використовуючи музичний інструмент і музичні чари. Він керує боєм за допомогою ритмічного ігрового процесу та взаємодії з командою.

Здібності Largo

Largo володіє чотирма унікальними здібностями. Серед них:

Catchy Lick притягує обраного ворога на невелику відстань. Вона завдає шкоди та розвіює базові ефекти, а якщо розвіювання успішне, Largo тимчасово отримує регенерацію здоров'я.

Frogstomp прикликає жабенят, які регулярно тупотять по землі у вибраній зоні, завдаючи шкоди, спричиняючи міні-стан та сповільнюючи ворогів.

Croak of Genius застосовується до союзного героя, знижуючи вартість мани для використання здібностей та предметів. Частина завданої цим героєм шкоди "резонує" протягом 5 секунд, хоча тривалість ефекту зменшується на 0,5 секунди щоразу, коли герой використовує ману.

Amphibian Rhapsody – це ультимативна здатність, яка замінює інші здібності трьома піснями та переводить Largo в музичний режим. Гравцям потрібно влучати в ритм, у правильний момент натискаючи кнопку, коли повзунок біжить по екрану. Успішне виконання пісні дозволяє Largo надавати команді різні переваги, включаючи збільшення посилення заклинань, швидкості руху, стійкості до сповільнення та відновлення здоров'я. Під час виконання Largo не може атакувати.

Крім того, Largo має вроджену здібність, яка продовжує тривалість будь-яких позитивних ефектів на ньому та його союзниках.

Разом із тим бард не має грані. Свої грані також втратили деякі інші герої, але причини цього наразі невідомі.

Що змінилося в 7.40?

Патч 7.40 включає низку значних оновлень, що радикально змінюють поточний стан гри:

Зміна героїв і механік. Повністю перероблено трьох героїв: Lone Druid, Slark і Treant Protector. Наприклад, Slark отримав нову базову здатність Saltwater Shiv замість Essence Shift, яка тепер є вродженою. Spirit Bear (Ведмідь-дух) Lone Druid тепер є вродженою здібністю, доступною з першого рівня, і вважається повноцінним універсальним героєм, здатним, наприклад, розбивати Smoke of Deceit або захоплювати спостерігачів (Watchers).

Карта та об'єкти. Карта була суттєво оновлена як візуально, так і структурно. Вівтарі Мудрості (Wisdom Shrines) тепер розташовані в заглиблених областях, що ускладнює їхнє захоплення. Також до баз додано додаткові ворота, відомі як "Ворота захисника" (Defender’s Gate). Крім того, фізичне викрадення життя від Рошана було зменшено на 40%, а магічне – на 80%, оскільки Рошан більше не вважається героєм для цих механік.

Предмети та скарби. У гру було додано шість нових нейтральних предметів. До новачків належать, наприклад, гральні кості Weighted Dice, які допомагають з останніми ударами, та Idol of Scree'Auk, що надає фазовий рух, стійкість до сповільнення та ухилення на 5 секунд. Водночас дев'ять нейтральних предметів, зокрема Helm of the Undying та Sister’s Shroud, були вилучені.

Крім того, було випущено нову Зимову Скарбницю (Winter Treasure), яка містить 16 наборів для різних героїв.

