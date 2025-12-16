Largo, который ранее в утечках фигурировал как "Bard Frog", является лягушкой-бардом и героем силы, ориентированным на поддержку команды. 24 Канал собрал все, что нужно о нем знать.

Кто такой Largo?

Новый герой Largo, появление которого игроки ожидали месяцами, наконец присоединился к списку персонажей Dota 2. Это коренастый земноводный из игрового региона Велу'Мар, выступающий в роли шамана-барда. Largo - герой Силы, разработанный как устойчивый сапорт, способный усиливать союзников и врагов, используя музыкальный инструмент и музыкальные чары. Он управляет боем с помощью ритмичного игрового процесса и взаимодействия с командой.

Быстрая презентация нового героя: смотрите видео

Способности Largo

Largo обладает четырьмя уникальными способностями. Среди них:

Catchy Lick притягивает выбранного врага на небольшое расстояние. Она наносит урон и развеивает базовые эффекты, а если развеивание успешно, Largo временно получает регенерацию здоровья.

Frogstomp призывает лягушат, которые регулярно топают по земле в выбранной зоне, нанося урон, вызывая мини-состояние и замедляя врагов.

Croak of Genius применяется к союзному герою, снижая стоимость маны для использования способностей и предметов. Часть нанесенного этим героем урона "резонирует" в течение 5 секунд, хотя продолжительность эффекта уменьшается на 0,5 секунды каждый раз, когда герой использует ману.

Amphibian Rhapsody – это ультимативная способность, которая заменяет другие способности тремя песнями и переводит Largo в музыкальный режим. Игрокам нужно попадать в ритм, в правильный момент нажимая кнопку, когда ползунок бежит по экрану. Успешное исполнение песни позволяет Largo предоставлять команде различные преимущества, включая увеличение усиления заклинаний, скорости движения, устойчивости к замедлению и восстановления здоровья. Во время исполнения Largo не может атаковать.

Подробная демонстрация всех способностей нового героя: смотрите видео

Кроме того, Largo имеет врожденную способность, которая продлевает продолжительность любых положительных эффектов на нем и его союзниках.

Вместе с тем бард не имеет грани. Свои грани также потеряли некоторые другие герои, но причины этого пока неизвестны.

Бывший украинский киберспортсмен Bafik уже выпустил обзор на нового героя: смотрите видео

Что изменилось в 7.40?

Патч 7.40 включает ряд значительных обновлений, радикально меняющих текущее состояние игры:

Изменение героев и механик. Полностью переработано трех героев: Lone Druid, Slark и Treant Protector. Например, Slark получил новую базовую способность Saltwater Shiv вместо Essence Shift, которая теперь является врожденной. Spirit Bear (Медведь-дух) Lone Druid теперь является врожденной способностью, доступной с первого уровня, и считается полноценным универсальным героем, способным, например, разбивать Smoke of Deceit или захватывать наблюдателей (Watchers).

Карта и объекты. Карта была существенно обновлена как визуально, так и структурно. Алтари Мудрости (Wisdom Shrines) теперь расположены в углубленных областях, что усложняет их захват. Также к базам добавлены дополнительные ворота, известные как "Ворота защитника" (Defender's Gate). Кроме того, физическое похищение жизни от Рошана было уменьшено на 40%, а магическое – на 80%, поскольку Рошан больше не считается героем для этих механик.

Предметы и сокровища. В игру было добавлено шесть новых нейтральных предметов. К новичкам относятся, например, игральные кости Weighted Dice, которые помогают с последними ударами, и Idol of Scree'Auk, что предоставляет фазовое движение, устойчивость к замедлению и уклонению на 5 секунд. В то же время девять нейтральных предметов, в частности Helm of the Undying и Sister's Shroud, были изъяты.

Кроме того, было выпущено новую Зимнюю Сокровищницу (Winter Treasure), которая содержит 16 наборов для разных героев.

Обзор всех изменений, которые принес новый патч: смотрите видео