Інформація про майбутню кіноадаптацію гри Horizon Zero Dawn підтвердилася завдяки судовому позову, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Game Post.

Sony у пошуку режисера?

Керівник підрозділу PlayStation Productions Асад Кізілбаш розповів про плани щодо екранізації пригод Елой у своїх свідченнях, даних під присягою.

Сталося це під час розгляду справи в якій Sony звинувачує Tencent у тому, що їхня майбутня MMO Light of Motiram, є прямим копіюванням серії Horizon.

Розробник підтвердив січневі чутки про те, що фільм за мотивами серії створюється у партнерстві з Columbia Pictures.

Окрім того, Кізілбаш також поділився новою інформацією. Зокрема, стало відомо, що у творців проєкту "вже є робочий сценарій", а також, що вони активно шукають режисера. Як тільки його буде знайдено, розпочнуться кастинги акторського складу.

Загалом компанія має на меті розпочати фільмування у 2026 році, а випустити стрічку на екрани вже у наступному – 2027.

Хоча керівник PlayStation Productions багато говорив про значення головної героїні Елой як бренду не лише для франшизи Horizon, але й для PlayStation в цілому, у заяві нічого не згадується про сюжет майбутнього фільму, повідомляє Insider Gaming.