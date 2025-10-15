Що відомо про Avatar Legends: The Fighting Game?

Шанувальники всесвіту "Аватар: Останній захисник" та "Легенда про Корру" нарешті отримають можливість протиставити улюблених персонажів одне одному в прямому поєдинку. На виставці New York Comic Con студія Gameplay Group International представила свій новий проєкт – файтинг із робочою назвою Avatar Legends: The Fighting Game. Реліз гри запланований на літо 2026 року, пише 24 Канал з посиланням на Engadget.

Розробники показали трейлер із кадрами з пре-альфа версії, які демонструють, що за стилем гра нагадує класичні файтинги, як-от Street Fighter, але з персонажами та атмосферою світу Аватара. Автори проєкту обіцяють передати енергетику класичних представників жанру, приділяючи особливу увагу плавності анімацій, чутливому управлінню та стабільності онлайн-режиму.

На старті гравцям будуть доступні 12 персонажів, а згодом їх список планують розширювати на сезонній основі.

Ґеймплейна основа гри включатиме кілька унікальних механік. Зокрема, була згадана "система потоку" (flow system) та персонажі підтримки, які допоможуть виконувати спеціальні прийоми.

Крім стандартних багатокористувацьких режимів, у грі будуть випробування комбо-ударів та режим галереї.

Дивіться трейлер Avatar Legends: The Fighting Game: відео

Avatar Legends: The Fighting Game розробляється для широкого спектра платформ: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X та S, ПК (Steam), а також для майбутньої консолі Nintendo Switch 2. Важливою особливістю стане підтримка кросплею, що дозволить гравцям змагатися один з одним незалежно від пристрою.

Розробники також готують одиночну сюжетну кампанію з оригінальним контентом. Це дасть змогу глибше зануритися у світ гри.

Варто зазначити, що за розробку відповідає не та студія, що створила досить прохолодно сприйняту гру "Avatar: The Last Airbender - Quest for Balance", що дає надію на високу якість нового проєкту.

Окрім цього файтингу, Paramount також працює над власною AAA RPG за мотивами мультсеріалу, але дата її виходу поки невідома.​

Як вказано на сторінці гри в Steam, української мови в грі не буде, а назва проєкту не є фінальною й може змінитися ближче до релізу.

Для запуску знадобиться менше 4 гігабайтів оперативної пам'яті та малопотужна відеокарта, наприклад GTX 970 або RX 570 на мінімальних налаштуваннях.