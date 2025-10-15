Що відомо про Avatar Legends: The Fighting Game?
Шанувальники всесвіту "Аватар: Останній захисник" та "Легенда про Корру" нарешті отримають можливість протиставити улюблених персонажів одне одному в прямому поєдинку. На виставці New York Comic Con студія Gameplay Group International представила свій новий проєкт – файтинг із робочою назвою Avatar Legends: The Fighting Game. Реліз гри запланований на літо 2026 року, пише 24 Канал з посиланням на Engadget.
Розробники показали трейлер із кадрами з пре-альфа версії, які демонструють, що за стилем гра нагадує класичні файтинги, як-от Street Fighter, але з персонажами та атмосферою світу Аватара. Автори проєкту обіцяють передати енергетику класичних представників жанру, приділяючи особливу увагу плавності анімацій, чутливому управлінню та стабільності онлайн-режиму.
- На старті гравцям будуть доступні 12 персонажів, а згодом їх список планують розширювати на сезонній основі.
- Ґеймплейна основа гри включатиме кілька унікальних механік. Зокрема, була згадана "система потоку" (flow system) та персонажі підтримки, які допоможуть виконувати спеціальні прийоми.
- Крім стандартних багатокористувацьких режимів, у грі будуть випробування комбо-ударів та режим галереї.
Дивіться трейлер Avatar Legends: The Fighting Game: відео
Avatar Legends: The Fighting Game розробляється для широкого спектра платформ: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X та S, ПК (Steam), а також для майбутньої консолі Nintendo Switch 2. Важливою особливістю стане підтримка кросплею, що дозволить гравцям змагатися один з одним незалежно від пристрою.
Розробники також готують одиночну сюжетну кампанію з оригінальним контентом. Це дасть змогу глибше зануритися у світ гри.
- Варто зазначити, що за розробку відповідає не та студія, що створила досить прохолодно сприйняту гру "Avatar: The Last Airbender - Quest for Balance", що дає надію на високу якість нового проєкту.
- Окрім цього файтингу, Paramount також працює над власною AAA RPG за мотивами мультсеріалу, але дата її виходу поки невідома.
Як вказано на сторінці гри в Steam, української мови в грі не буде, а назва проєкту не є фінальною й може змінитися ближче до релізу.
Для запуску знадобиться менше 4 гігабайтів оперативної пам'яті та малопотужна відеокарта, наприклад GTX 970 або RX 570 на мінімальних налаштуваннях.