Что известно об Avatar Legends: The Fighting Game?
Поклонники вселенной "Аватар: Последний защитник" и "Легенда о Корру" наконец получат возможность противопоставить любимых персонажей друг другу в прямом поединке. На выставке New York Comic Con студия Gameplay Group International представила свой новый проект – файтинг с рабочим названием Avatar Legends: The Fighting Game. Релиз игры запланирован на лето 2026 года, пишет 24 Канал со ссылкой на Engadget.
Разработчики показали трейлер с кадрами из пре-альфа версии, которые демонстрируют, что по стилю игра напоминает классические файтинги, например Street Fighter, но с персонажами и атмосферой мира Аватара. Авторы проекта обещают передать энергетику классических представителей жанра, уделяя особое внимание плавности анимаций, чувствительному управлению и стабильности онлайн-режима.
- На старте игрокам будут доступны 12 персонажей, а впоследствии их список планируют расширять на сезонной основе.
- Геймплейная основа игры будет включать несколько уникальных механик. В частности, была упомянута "система потока" (flow system) и персонажи поддержки, которые помогут выполнять специальные приемы.
- Кроме стандартных многопользовательских режимов, в игре будут испытания комбо-ударов и режим галереи.
Смотрите трейлер Avatar Legends: The Fighting Game: видео
Avatar Legends: The Fighting Game разрабатывается для широкого спектра платформ: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X и S, ПК (Steam), а также для будущей консоли Nintendo Switch 2. Важной особенностью станет поддержка кросплея, что позволит игрокам соревноваться друг с другом независимо от устройства.
Разработчики также готовят одиночную сюжетную кампанию с оригинальным контентом. Это позволит глубже погрузиться в мир игры.
- Стоит отметить, что за разработку отвечает не та студия, что создала достаточно прохладно воспринятую игру "Avatar: The Last Airbender - Quest for Balance", что дает надежду на высокое качество нового проекта.
- Кроме этого файтинга, Paramount также работает над собственной AAA RPG по мотивам мультсериала, но дата ее выхода пока неизвестна.
Как указано на странице игры в Steam, украинского языка в игре не будет, а название проекта не является финальным и может измениться ближе к релизу.
Для запуска понадобится менее 4 гигабайт оперативной памяти и маломощная видеокарта, например GTX 970 или RX 570 на минимальных настройках.