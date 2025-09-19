Про запуск курсу під назвою "Grand Theft Auto: Історія" повідомив доцент кафедри історії Університету Теннессі Торе Олссон, розповідає 24 Канал. Курс одразу став надзвичайно популярним серед студентів.

Що це саме за курс і як відбуватиметься викладання?

Цей курс для старшокурсників пропонує студентам грати, читати та писати про серію ігор GTA в історичному контексті.

Мета полягає в тому, щоб дослідити новітню історію США через призму таких ігор, як GTA 3, Vice City, San Andreas, GTA 4 та GTA 5.

I’m the professor who’s been teaching and writing about American history through Red Dead Redemption. I’m thrilled to announce my new Spring ’26 class @UTK, HIST 150, "Grand Theft America: US History since 1980 through the GTA Video Games." Full interview: https://t.co/2H6BVJA2vC — Tore Olsson (@ToreCarlOlsson) September 19, 2025

Програма курсу охоплює широкий спектр тем, що відображені в іграх. Студенти аналізуватимуть, як франшиза зображує такі явища, як зростання впливу південних штатів, деіндустріалізація, занепад міст, війна з наркотиками, расова нерівність та імміграція.

Також розглядатимуться питання неолібералізму та фінансової кризи 2008 року. За словами професора Олссона виданню IGN, він давно мріяв створити такий курс.

Наскільки популярним став курс?

Оголошення про новий предмет швидко стало вірусним у соцмережах, а сам курс був повністю заповнений студентами за лічені хвилини після відкриття реєстрації.

Це загалом свідчить про високий інтерес до використання відеоігор як інструменту для вивчення історії. Студенти не просто гратимуть, а й аналізуватимуть, наскільки точно чи спотворено ігри серії Grand Theft Auto відображають історичні реалії Сполучених Штатів.

До речі, це не перший подібний курс Олссона. Раніше він вже випустив курс з американської історії "Red Dead Redemption" – ще одна світовою прем'єрою. Супроводжувала цей курс книга професора Олссона "Історія Red Dead" та його аудіокнига, озвучену актором Роджером Кларком, який зіграв героя RDR – Артуром Морганом.