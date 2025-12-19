Гра використовує передові хмарні технології та пропонує принципово новий медіаформат, який відрізняється від звичних відеоігор, розповідає 24 Канал з посиланням на Nikkei Xtend.

Що приховує тизер і чому Коджима мовчить?

За словами Коджими, хоча проєкт створюється на базі рушія Unreal Engine 5 і нагадує класичний горор, його внутрішня система є унікальною. Саме незвична концепція, яку важко порівняти з іншими медіаформами, спонукала команду до співпраці з корпорацією Microsoft.

Геймдизайнер утримується від розголошення подробиць, посилаючись на страх перед генеральним директором Microsoft Gaming Філом Спенсером. Коджима жартома зазначив, що "містер Філ розізлиться", якщо він скаже зайве.

Однак одну пораду автор все ж дав: істинний зміст гри зашифровано у вересневому тизер-трейлері. Щоб зрозуміти натяк, відео доведеться переглянути дуже багато разів – можливо, навіть сотню.

Про який тизер мова?

У згаданому ролику персонаж акторки Софії Лілліс запалює свічки на столі. Сцена завершується появою таємничої фігури, яка агресивно хапає героїню за голову, розповідає IGN.

Тизер OD – дивтіься відео:

Наразі OD не має ані списку цільових платформ, ані орієнтовної дати виходу. На жаль, розробка затьмарилася трагічною подією: у листопаді помер актор Удо Кір, який був залучений до проєкту як одна з головних зірок.