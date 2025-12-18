Вавра назвав штучний інтелект невідворотною частиною майбутнього індустрії, яку доведеться прийняти як даність, розповідає 24 Канал з посиланням на публікацію Даніеля в X.

Чому геймдизайнер вважає нейромережі корисними?

Дискусія розгорілася після того, як очільник Larian Свен Вінке підтвердив залучення штучного інтелекту до створення амбітної рольової гри Divinity. Ця заява викликала хвилю обурення як серед геймерів, так і з боку колишніх працівників студії.

Проте Даніель Вавра вважає таку реакцію надмірною. На його думку, Вінке не сказав нічого крамольного, а лише констатував факт: студія робить те саме, що й усі інші в ігровій індустрії без винятку.

Вавра зазначив, що хоча він особисто не є палким прихильником ілюстрацій, згенерованих нейромережами, час поглянути правді в очі. Розробник наголосив, що ШІ з нами надовго, і хоч це може звучати лякаюче, така реальність сучасного світу. Технологічний прогрес у цьому напрямку, за його словами, вже неможливо зупинити.

Геймдизайнер також навів прагматичні аргументи на користь нових технологій. Вавра зізнався, що йому вже 50 років, а на створення одного проєкту він витрачає в середньому сім років. У нього є безліч ідей для нових ігор, і якщо нейромережі допоможуть реалізовувати їх швидше, він готовий підтримати це обома руками.

На його думку, ажіотаж навколо ШІ може призвести до різних наслідків: від гіпотетичної загибелі людства до можливості втілювати будь-які задуми за копійки порівняно з нинішніми бюджетами.

Цікаво, що своє повідомлення Вавра завершив іронічним зізнанням: текст його звернення з чеської на англійську переклав саме штучний інтелект. Режисер додав, що готовий до потенційної бурі суперечок у коментарях під своїм дописом.