Вавра назвал искусственный интеллект неотвратимой частью будущего индустрии, которую придется принять как данность.

Почему геймдизайнер считает нейросети полезными?

Дискуссия разгорелась после того, как глава Larian Свен Винке подтвердил привлечение искусственного интеллекта к созданию амбициозной ролевой игры Divinity. Это заявление вызвало волну возмущения как среди геймеров, так и со стороны бывших работников студии.

Однако Даниэль Вавра считает такую реакцию чрезмерной. По его мнению, Винке не сказал ничего крамольного, а лишь констатировал факт: студия делает то же, что и все остальные в игровой индустрии без исключения.

Вавра отметил, что хотя он лично не является горячим сторонником иллюстраций, сгенерированных нейросетью, время взглянуть правде в глаза. Разработчик отметил, что ИИ с нами надолго, и хотя это может звучать пугающе, такая реальность современного мира. Технологический прогресс в этом направлении, по его словам, уже невозможно остановить.

Геймдизайнер также привел прагматические аргументы в пользу новых технологий. Вавра признался, что ему уже 50 лет, а на создание одного проекта он тратит в среднем семь лет. У него есть множество идей для новых игр, и если нейросети помогут реализовывать их быстрее, он готов поддержать это обеими руками.

По его мнению, ажиотаж вокруг ИИ может привести к разным последствиям: от гипотетической гибели человечества до возможности воплощать любые задумки за копейки по сравнению с нынешними бюджетами.

Интересно, что свое сообщение Вавра завершил ироничным признанием: текст его обращения с чешского на английский перевел именно искусственный интеллект. Режиссер добавил, что готов к потенциальной буре споров в комментариях под своим сообщением.