Во время разговора с журналистами Винке заверил, что никакие материалы, сгенерированные искусственным интеллектом, не попадут в финальную версию Divinity, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Как именно Larian будет использовать генеративный ИИ?

По его словам, студия активно использует эти инструменты исключительно на этапе исследования идей, для создания концепт-артов, оформления внутренних презентаций и как временные заглушки для текста.

Он также отметил, что сначала не все работники восприняли инициативу положительно, но пока команда преимущественно довольна тем, как именно интегрированы эти технологии.

Однако публичное признание вызвало острую реакцию в интернете. Игроки и бывшие работники Larian подвергли Винке жесткой критике, а некоторые даже обвинили его в неправде.

В частности, бывшая художница студии призвала проявить уважение к специалистам, отметив, что это эксперты мирового уровня, которым не нужна помощь алгоритмов для генерации замечательных идей.

В ответ на скандал Свен Винке дал дополнительный комментарий изданию IGN и написал объяснение в соцсетях. Он подчеркнул, что Larian не намерен заменять людей нейросетью. Внедрение ИИ направлено на облегчение рутинной работы, и это никоим образом не мешает компании продолжать нанимать профессиональных сценаристов и художников.

Винке уточнил, что инструменты применяются лишь на очень ранних этапах разработки: для анализа референсов и создания грубых набросков, которые впоследствии обязательно заменяются оригинальными эскизами, созданными людьми.

Руководитель подытожил, что творческих людей нанимают за их талант, а не для выполнения указаний машины, однако они имеют право экспериментировать с новыми инструментами, чтобы упростить себе жизнь.

А тем временем Divinity: Original Sin 2 стала доступной на PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2, с бесплатным обновлением для тех, кто уже приобрел игру на предыдущих платформах.