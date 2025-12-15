Для тех, кто уже приобрел игру на консолях предыдущего поколения, разработчики подготовили приятный бонус в виде бесплатного обновления до актуальной версии, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Larian Studios.

Смотрите также Слив раскрыл все бесплатные игры в Epic Games Store – календарь раздач

Какие условия предлагают разработчики новичкам и давним фанатам?

По случаю релиза на новых платформах студия опубликовала свежий трейлер. Главной особенностью запуска стала политика лояльности: пользователи, которые имеют копию игры для PlayStation 4, Xbox One или первой версии Switch, получают улучшенную версию автоматически, не тратя дополнительных денег.

Трейлер Divinity: Original Sin 2 для PS 5 и Switch 2 – смотрите видео:

Сюжет истончается.



С оценкой 93 Metacritic, награжденная Divinity: Original Sin 2 теперь ваша на Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S, и PlayStation 5!



Обновитесь бесплатно или начните свое приключение уже сегодня и приготовьтесь к тому, что вас ждет впереди. pic.twitter.com/kKKx7g0Wgkx - Larian Studios (@larianstudios) 15 декабря, 2025 г

Тем, кто только планирует познакомиться с этой партийной RPG, Larian предлагает приобрести игру по сниженной цене.

В магазине PlayStation действует скидка 75%, поэтому стоимость составляет 14,99 доллара – в украинском магазине PS Store игра стоит 450 гривен.

Владельцы Xbox могут сэкономить 35% и купить проект за 17,49 доллара, а для пользователей консолей Nintendo цена снижена на 50% – до 24,99 доллара.

Когда вышла оригинальная Divinity: Original Sin 2?

История Divinity: Original Sin 2 началась еще в 2017 году с релиза на ПК (в сервисах Steam и GOG), а также на PS4 и Xbox One. Впоследствии география платформ расширилась: игру портировали на iPad, оригинальную Nintendo Switch, а несколько лет назад она получила полную адаптацию для портативного ПК Steam Deck.

Стоит отметить, что студия сейчас активно работает над новым проектом. Во время церемонии The Game Awards 2025 Larian анонсировала следующую игру под лаконичным названием Divinity, назвав ее своей самой амбициозной работой.

Дебютное видео поразило зрителей жестокостью, однако авторы объяснили, что такой визуальный стиль необходим не для эпатажа, а для правильной настройки игроков на атмосферу сложного мира будущей RPG.