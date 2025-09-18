На офіційному сайті CD Projekt RED та на сторінці в X з'явилася вакансія Lead Network Engineer, який приєднається до команди розробників продовження Cyberpunk 2077, розповідає 24 Канал.

Що відомо про розробку Cyberpunk 2?

Проєкт, що наразі має кодову назву Project Orion, перебуває на стадії концептуального дизайну, але вже зараз студія шукає фахівця для створення багатокористувацьких елементів.

Згідно з описом вакансії, майбутній співробітник відповідатиме за розробку захопливих багатокористувацьких геймплейних систем та ігрових режимів.

Особливо наголошується, що мультиплеєр має бути "вплетений у проєкт, а не бути доданим режимом". Це свідчить про намір CDPR глибоко інтегрувати онлайн-компоненти в основну гру, а не робити їх другорядними. Також від кандидата очікують готовності "кинути виклик статусу-кво багатокористувацьких проєктів".



Вакансія від CD Project / Скриншот 24 Каналу

Ця новина є знаковою, оскільки раніше студія скасувала плани щодо окремого мультиплеєрного проєкту за всесвітом Cyberpunk 2077.

У 2021 році представники компанії оголосили про зміну стратегії, вирішивши натомість впроваджувати онлайн-елементи у свої майбутні франшизи.

Над Project Orion працюють студії в Бостоні та Ванкувері, до складу яких увійшли ветерани, що створювали оригінальну гру.

До речі, нещодавно зірка Cyberpunk 2077 – Кіану Рівз – зізнався, що він не проти отримати роль в сиквелі гри. Його повернення, однак, може створити деякі сюжетні дилеми, однак це все ще світ кіберпанку, тож розробники, за бажання, зможуть вирішити цю проблему.