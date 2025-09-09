Які шанси на повернення Джонні Сільверхенда?

Під час нещодавнього інтерв'ю для видання IGN Кіану Рівз однозначно заявив, що готовий повернутися до ролі Джонні Сільверхенда у майбутньому сиквелі Cyberpunk, відомому під кодовою назвою Project Orion. На пряме питання про його бажання знову з'явитись у цьому проєкті актор відповів: "Абсолютно. Я б із задоволенням зіграв Джонні Сільверхенда знову". Ця заява миттєво викликала жваві обговорення серед фанатів франшизи, пише 24 Канал.

Основна складність полягає в тому, що історія Джонні Сільверхенда у Cyberpunk 2077 має кілька варіантів завершення, у тому числі й смерть персонажа, чи точніше його стирання, тому його повернення в сиквелі вимагатиме від сценаристів неабиякої винахідливості.

Втім, є один важливий аспект, який може спростити це завдання. Персонаж існує у вигляді цифрової копії свідомості, або енграми, яку теоретично можна завантажити в різні тіла чи системи. Це лишає для студії CD Projekt RED простір для маневру. Розробникам доведеться або обрати одну з кінцівок першої частини як канонічну (тобто коли він виживає), або, що менш імовірно, реалізувати систему імпорту збережень, подібну до серії Mass Effect і відштовхувати весь наступний сюжет від цього.

Що не так і чому деталей про Cyberpunk 2 не розкривають?

Однак головне питання не в тому, чи може Джонні повернутися, а в тому, чи варто йому це робити. Багато хто вважає, що історія персонажа та його стосунків з головним героєм V отримала вичерпне завершення. Повернення Сільверхенда може сприйматися не як логічне продовження розповіді, а як спроба використати популярність Кіану Рівза для залучення уваги до нової гри. Можливо, його поява обмежиться коротким камео у вигляді спогаду чи сну головного героя, але роль центрального персонажа для нього, найімовірніше, завершена.

Наразі CD Projekt RED зберігає мовчання щодо деталей Cyberpunk 2, оскільки проєкт перебуває на стадії попереднього виробництва. Але ось кілька деталей, які нам вже відомі: