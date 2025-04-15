Cyberpunk 2077 пройшла довгий шлях спокути: від провального релізу і до супер вдалого DLC, але вона все ще не виконала усіх бажань фанатів, повідомляє 24 Канал.

Цікаво CD Projekt пояснили основну відмінність між Цирі та Ґеральтом як головними героями The Witcher

У сиквелі елементи "багатокористувацької" гри

Чимало геймерів бажали побачити у проєкті багатокористувацький режим, навіть без конкретики про те, яким би він мав бути.

Виглядає так, що продовження Cyberpunk 2077, також відоме під кодовою назвою "Project Orion", спробує реалізувати цю забаганку публіки.

Поки основні сили кинуті на активну розробку The Witcher 4, яку створюють за новим підходом, підрозділ CDPR в Бостоні відкрив нову вакансію, яка вельми зацікавила шанувальників всесвіту Найт-Сіті.

Для створення сиквелу Cyberpunk 2077, студія шукає "старшого програміста геймплею", а в описі посади зазначено, що обов'язки працівника включатимуть створення та підтримку ігрових систем, які можуть працювати як в однокористувацькій, так і в багатокористувацькій грі. По суті, це гарантує, що "Project Orion" матиме елементи багатокористувацької гри.

Звісно, те, що задумали в CDPR, наразі є абсолютною таємницею, але лишень уявити який фурор зчинив би проєкт на кшталт GTA Online у сетингу кіберпанку достатньо аби з нетерпінням чекати будь-яких подальших новин на цю тему.