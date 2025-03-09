Розробники The ​​Witcher 4 розповіли, що першочергово буде відрізняти Цирі та Ґеральта як головних героїв культової серії відеоігор, інформує 24 Канал з посиланням на подкаст AnsweRED.

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Геймери відчують зміни в ігровому процесі

Дебютний трейлер продовження культової трилогії, представлений на The Game Awards 2024, шокував фанатів серії фактом того, що новою основною протагоністкою нової гри стане Цирі.

Згодом актор озвучки розповів чи буде Ґеральт у The Witcher 4 і відтоді фанати з нетерпінням очікують більше інформації про майбутній проєкт.

На подкасті AnsweRED від студії CDPR, старший менеджер із комунікацій Павел Бурза розповів, що окрім власної історії, яка рухатиме сюжет, рішення зробити Цирі головною героїнею матиме помітний вплив на ігровий процес.

Зокрема, розробник підкреслив момент у трейлері The Witcher 4, де героїня завершує атаку, виконавши сальто.

Ви не побачите, як Ґеральт робить такі речі... Він спритний, але в якомусь сенсі відчуває себе важким. Вона більш пластична, порівняно з ним,

– сказав Бурза.

Повний випуск подкасту – дивіться відео

Звісно, фанати франшизи могли відчути відмінності між персонажами, коли в The Witcher 3: Wild Hunt їм під контроль давали Цирі. Разом з тим, оскільки у The Witcher 4 із самого початку саме "дитя призначення" стане "головною скрипкою", то бойова система буде створена з огляду на усі особливості її тілобудови та здібностей.

Це безумовно забезпечить відчуття новизни та гарантуватиме більш різноманітний підхід до поєдинків, аніж це було в першій трилогії.

Одначе, геймерам, доведеться довгенько почекати, перш ніж вони зможуть побачити новий бойовий стиль Цирі в дії бодай в трейлері ігрового процесу.