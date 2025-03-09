Разработчики The Witcher 4 рассказали, что в первую очередь будет отличать Цири и Геральта как главных героев культовой серии видеоигр, информирует 24 Канал со ссылкой на подкаст AnsweRED.

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Геймеры почувствуют изменения в игровом процессе

Дебютный трейлер продолжения культовой трилогии, представленный на The Game Awards 2024, шокировал фанатов серии фактом того, что новой основной протагонисткой новой игры станет Цири.

Позже актер озвучки рассказал будет ли Геральт в The Witcher 4 и с тех пор фанаты с нетерпением ожидают больше информации о предстоящем проекте.

На подкасте AnsweRED от студии CDPR, старший менеджер по коммуникациям Павел Бурза рассказал, что кроме собственной истории, которая будет двигать сюжет, решение сделать Цири главной героиней будет иметь заметное влияние на игровой процесс.

В частности, разработчик подчеркнул момент в трейлере The Witcher 4, где героиня завершает атаку, выполнив сальто.

Вы не увидите, как Геральт делает такие вещи... Он ловкий, но в каком-то смысле чувствует себя тяжелым. Она более пластична, по сравнению с ним,

– сказал Бурза.

Полный выпуск подкаста – смотрите видео

Конечно, фанаты франшизы могли почувствовать различия между персонажами, когда в The Witcher 3: Wild Hunt им под контроль давали Цири. Вместе с тем, поскольку в The Witcher 4 изначально именно "дитя предназначения" станет "главной скрипкой", то боевая система будет создана учитывая все особенности ее телосложения и способностей.

Это безусловно обеспечит ощущение новизны и гарантирует более разнообразный подход к поединкам, чем это было в первой трилогии.

Однако, геймерам, придется долго ждать, прежде чем они смогут увидеть новый боевой стиль Цири в действии хотя бы в трейлере игрового процесса.