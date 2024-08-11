Хоча наразі відомості про Project Polaris обмежені, актор озвучення, який працював над попередніми частинами гри потішив фанатів фентезійної серії.

Варте уваги Одна з найкращих ігор 2024 року нарешті з'явилася в Steam, одразу з солідною знижкою

Білий Вовк повернеться на геймерські екрани

CDPR підтвердила розробку нової частини The Witcher ще наприкінці 2022 року. Тоді компанія повідомила, що гра під кодовою назвою Project Polaris створюється на рушії Unreal Engine 5 і дасть старт новій трилогії The Witcher, в якій Ґеральт більше не буде головним протагоністом.

Одначе, улюблений геймерами мисливець на монстрів, вочевидь, таки з'явиться у новій грі.

Принаймні, це випливає зі слів Даґа Кокла – актора озвучення, який подарував "м'яснику з Блавікена" свій голос у попередніх іграх серії.

У відео, опублікованому YouTube-каналом Fall Damage, Кокл спершу заявив, що "нічого не може сказати" про наступну частину "Відьмака", але моментом потому сказав, що його персонаж буде присутнім в ній.

Ми знаємо, що Ґеральт буде частиною гри, ми просто не знаємо, наскільки, і гра не буде зосереджена на Ґеральті, – сказав актор.

Коментар Кокла звучав так, ніби він був впевнений, що CDPR вже офіційно підтвердила участь Ґеральта в проєкті, але це не зовсім так, адже однозначної інформації про це не було. Отож, актор, ймовірно випадково, видав цікавий секрет розробників.

При цьому Даґ також зізнався, що ще не бачив сценарію гри, хоча й грайливо додав, що через угоду NDA може про це відверто брехати.