Переосмислення серії Prince of Persia сподобалося далеко не всім геймерам, проте попри це Prince of Persia: The Lost Crown стала однією з найкраще оцінених відеоігор 2024 року, інформує Games 24.

Варте уваги Талановитий геймер відтворив сцену з танцем Дедпула у Fortnite

Новий принц завітав у Steam

Гра від Ubisoft Montpellier на ПК має рейтинг рецензії від критиків у 84/100 (за даними metacritic) та 8.5 з 10 від геймерів.

Метроїдванія отримала похвалу за свій мальовничий візуальний стиль, швидкий та вимогливий ігровий процес та досить цікавий сюжет.

Єдиним суттєвим недоліком проєкту була його відсутність в Steam, що нарешті виправлено.

Трейлер гри – дивитися відео

Prince of Persia: The Lost Crown не лише з'явилася в цифровому магазині Valve, але й одразу поступила в продаж з дуже приємною знижкою.

Зараз гру можна придбати за 521 гривню (повна ціна 869 гривень, знижка 40%), а триватиме ця щедрість до 22 серпня.

Ubisoft зробила такий "подарунок" користувачам ПК якраз вчасно, адже вже у вересні планується вихід першого сюжетного доповнення під назвою Mask of Darkness.